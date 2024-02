Locofy lance Lightning, facilitant la conversion de Figma et AdobeXD en code

Locofy, plateforme de développement front basée à Singapour, a lancé un outil révolutionnaire en un clic appelé Lightning. Cette solution innovante convertit les prototypes Figma et AdobeXD en code de manière transparente.

Co-créé par Honey Mittal et Sohaib Muhammed, l’outil s’appuie sur les Large Design Models (LDM) de la startup et s’inspire des travaux de pointe de OpenAI en matière de LLM et de ChatGPT. En simplifiant le processus traditionnellement fastidieux de transformation des prototypes de conception en code fonctionnel, Lightning permet aux développeurs de se concentrer sur des aspects plus critiques de leurs projets.

Créée en 2021, Locofy a réussi à lever 7,5 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan tels que Accel et Northstar Ventures. Les fonds acquis permettront d’étendre les opérations, d’améliorer le développement de produits et de renforcer la présence de la startup sur le marché. Locofy entend continuer à révolutionner le secteur en proposant des solutions innovantes et en favorisant des collaborations fructueuses avec les principales parties prenantes.

Initialement introduit en tant que plugin Figma, Lightning sera bientôt disponible sur d’autres plateformes de conception comme AdobeXD, Penpot, Sketch, Wix, Canva et Notion.

Cette expansion fait partie du projet de Locofy de devenir un outil indispensable pour les startups et les entreprises, en rationalisant les workflows et en améliorant la productivité dans l’ensemble de l’industrie. En prenant en charge plusieurs plateformes de conception, Lightning vise à aider les petites équipes à accélérer leurs processus de développement front, révolutionnant ainsi la façon dont les petites entreprises abordent le développement front.

5 étapes

L’outil de pointe de Lightning se compose de cinq étapes principales : le balisage, le regroupement des couches, la réactivité, les composants et les noms de classe. Ces étapes intègrent des techniques et des heuristiques basées sur l’intelligence artificielle, garantissant un fonctionnement transparent et optimisant le processus de la conception au codage. En tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle et de l’heuristique avancée, l’outil automatise les tâches fastidieuses et améliore considérablement la qualité globale de la conception.

Bien que les structures tarifaires soient encore à l’étude, les frais de Locofy dépendront de facteurs tels que le nombre d’écrans ou de composants convertis en code et la fréquence de la maintenance de l’intelligence artificielle. Cette flexibilité dans la tarification permet aux entreprises de toutes tailles d’accéder et d’utiliser les services de Locofy en fonction de leurs besoins et de leurs budgets. Le modèle de coût adaptatif permet aux clients de moduler l’utilisation de leur plateforme en fonction de l’évolution de leurs projets.