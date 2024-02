Microsoft élargit ses horizons : un jeu majeur bientôt sur des plateformes concurrentes

Microsoft s’apprête à repousser les limites de son écosystème de jeux en proposant, dans le courant de l’année, un jeu acclamé de première partie sur des plateformes concurrentes. Les spéculations se sont multipliées à la suite de cette révélation, qui émane d’un podcast d’initiés de l’industrie, Nate the Hate.

VGC rapporte que le podcast Nate the Hate, réputé pour ses reportages sur l’industrie, a dévoilé la décision audacieuse de Microsoft sans révéler le jeu spécifique destiné à une sortie multiplateforme.

Cependant, il a souligné que ce titre non divulgué avait été un concurrent clé dans les conversations sur le « Jeu de l’année » lors de son lancement initial.

« Il fait partie de la conversation sur le jeu de l’année », a déclaré le podcast. Cette révélation a déclenché une vague de spéculations au sein de la communauté des joueurs, des fans enthousiastes suggérant Hi-Fi Rush de Tango Gameworks comme potentiel candidat.

Ce titre bourré d’action, sorti l’année dernière, a été acclamé par la critique, ce qui en fait un candidat de choix pour le projet multiplateforme de Microsoft.

Dépasser l’écosystème Xbox

Ce potentiel saut marque un changement significatif dans la stratégie de Microsoft, montrant un mouvement calculé pour étendre la portée du jeu au-delà des limites de l’écosystème Xbox.

VGC note que Microsoft a déjà travaillé dans le multiplateforme, notamment avec les portages des jeux Ori pour la Nintendo Switch et le support continu de Minecraft sur diverses plateformes, y compris PlayStation.

Cependant, le géant du jeu a également maintenu l’exclusivité pour certains titres, une stratégie évidente dans Deathloop et Ghostwire de Bethesda : Tokyo de Bethesda et Psychonauts 2 de Double Fine. L’exclusivité de titres comme Starfield a notamment renforcé l’engagement de Microsoft à étoffer l’offre de la Xbox.

Matt Booty, ancien responsable des studios de première partie de Xbox, a expliqué l’approche nuancée de Microsoft en matière de sorties multiplateformes. Booty a mis l’accent sur une évaluation au cas par cas, en déterminant si une présence plus large sur les plateformes est bénéfique pour le jeu ou s’il est plus avantageux de se concentrer sur les services Xbox tels que xCloud, Game Pass et Xbox Live.

« Il s’agit moins de savoir s’il doit être sur Switch ou PlayStation que d’évaluer ce qui sert le mieux la franchise », a déclaré Booty lors d’une précédente interview, soulignant le processus de prise de décision stratégique de Microsoft.

Nouvelle gamme Xbox Game Pass

Au milieu de cette annonce révolutionnaire, les amateurs de Xbox attendent avec impatience le lineup du Xbox Game Pass en janvier. Assassin’s Creed Valhalla et le remake de Resident Evil 2 figurent notamment en tête de liste des nouveautés à venir, garantissant un début d’année engageant pour les abonnés.

Cependant, les départs imminents du Game Pass, notamment celui de Grand Theft Auto V, aux côtés de titres comme Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, ponctuent les changements imminents au sein du service d’abonnement aux jeux.

Alors que la communauté des joueurs attend avec impatience l’annonce officielle dévoilant le parcours de ce jeu mystère sur les plateformes concurrentes, cette décision souligne l’évolution de l’approche de Microsoft en faveur d’un jeu plus inclusif.