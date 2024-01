La robotique rencontre la cuisine : DeepMind dévoile Mobile ALOHA, un robot bimanuel

Des étudiants chercheurs du laboratoire d’intelligence artificielle (IA) DeepMind de Google ont annoncé le Mobile ALOHA, un système de manipulation mobile bimanuel permettant d’effectuer des routines de cuisine. En d’autres termes, il s’agit d’un robot cuisinier.

Il utilise un mélange de robotique et d’apprentissage par imitation de l’IA pour effectuer des tâches telles que la cuisine, le nettoyage et le rangement des chaises. Le système apprend des modèles de comportement humain et exécute les instructions données par l’opérateur humain.

Le système vise à se concentrer sur des tâches plus délicates que la robotique ne peut généralement pas accomplir. Mobile ALOHA espère que lorsqu’on lui montre une tâche, le système robotique bimanuel comprendra les étapes nécessaires pour l’accomplir grâce aux données recueillies en observant un être humain.

L’équipe de Standford a déclaré que les données recueillies « avec Mobile ALOHA, nous effectuons ensuite un clonage supervisé du comportement et nous constatons que le co-entraînement avec des ensembles de données ALOHA statiques existants augmente les performances sur les tâches de manipulation mobile ».

Tony Z. Zhao, co-directeur du projet, a publié sur X une vidéo sur les démonstrations de cuisine autonome du robot :

Introducing 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐋𝐎𝐇𝐀🏄 — Hardware!

A low-cost, open-source, mobile manipulator.

One of the most high-effort projects in my past 5yrs! Not possible without co-lead @zipengfu and @chelseabfinn.

At the end, what’s better than cooking yourself a meal with the 🤖🧑‍🍳 pic.twitter.com/iNBIY1tkcB

— Tony Z. Zhao (@tonyzzhao) January 3, 2024