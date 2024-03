Le cofondateur de Google DeepMind rejoint Microsoft en tant que PDG de sa nouvelle division IA

L’impact de DeepMind, la startup basée à Londres qui depuis sa fondation en 2010 a continuellement innové dans le domaine de l’apprentissage automatique, résonne profondément dans l’univers technologique.

Dans une révélation qui marque un tournant significatif dans le monde de l’intelligence artificielle, Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, a annoncé son intégration chez Microsoft.

Connue pour ses avancées spectaculaires dans le domaine de l’IA, sa carrière prend un nouveau tournant puisqu’il dirigera désormais une équipe dédiée aux produits d’IA grand public de Microsoft, englobant des outils tels que Copilot, Bing et Edge.

Sa nomination en tant que PDG de cette nouvelle division et vice-président exécutif de Microsoft AI le place directement dans l’équipe de direction senior, reportant au PDG Satya Nadella. DeepMind, établi en 2010 et acquis par Google en 2014, continue d’être un acteur majeur sous l’égide de Google, bien que Suleyman n’ait pas été impliqué dans la division depuis plusieurs années, suite à des controverses et une enquête interne chez Google liée à des accusations de comportement inapproprié.

La polémique s’étend sur les réseaux sociaux où Margaret Mitchell, ancienne co-responsable de l’éthique de l’IA chez Google, a partagé ses préoccupations concernant le comportement passé de Suleyman. Malgré les tensions, Suleyman a reconnu ses erreurs passées, affirmant avoir travaillé sur son style de management.

Microsoft plonge à fond dans l’IA

Après avoir quitté Google, Suleyman a co-fondé Inflection AI, dont Microsoft intégrera également certains membres, y compris le co-fondateur Karén Simonyan, qui assumera le rôle de scientifique en chef du groupe IA pour consommateurs. Kevin Scott continuera de servir en tant que directeur technique et vice-président exécutif de l’IA chez Microsoft.

Les éloges de Satya Nadella, soulignant la vision et l’expertise de Suleyman en tant que fondateur et bâtisseur d’équipes innovantes, témoignent de l’ambition de Microsoft de repousser les limites technologiques et d’exploiter l’IA de manière sécurisée et responsable. Cela coïncide avec les investissements massifs de Microsoft dans sa collaboration avec OpenAI et son récent partenariat avec la startup d’IA Mistral, affirmant son engagement à construire une infrastructure d’IA robuste.

L’intégration de l’IA dans des produits tels que les assistants Bing Chat (devenu Copilot), les applications Office, Windows 11 et Edge, montre la stratégie ambitieuse de Microsoft. Avec un événement spécial sur l’IA prévu avant la conférence Build en mai, l’industrie est en attente de découvertes supplémentaires concernant les ambitions de Microsoft en matière d’IA, notamment pour Windows et les appareils Surface.

Un chapitre fascinant pour le secteur de l’IA

L’annonce intervient dans un contexte où le secteur de l’IA générative connaît une rapide évolution, soulevant des questions sur la concentration du pouvoir. Microsoft, avec cette acquisition stratégique, semble déterminée à renforcer sa position dans ce domaine en pleine effervescence.

Dans ce paysage en constante évolution, la transition de Suleyman vers Microsoft marque un chapitre fascinant, illustrant la dynamique fluide et les alliances stratégiques qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle dans le secteur technologique.