OnePlus Ace 3 : un flagship killer à prix compétitif fait ses débuts en Chine

Vous avez peut-être acheté l’un des meilleurs smartphones 5G pour les fêtes de fin d’année, mais si vous avez réussi à résister à cette tentation afin de voir ce que la nouvelle année apportera à la scène des « flagships killers », OnePlus a peut-être un modèle à vous proposer à un prix tout simplement imbattable.

Baptisé OnePlus Ace 3, ce smartphone sorti en Chine cette semaine avant de s’étendre à l’échelle mondiale aux côtés du OnePlus 12, est un appareil ultramoderne. Contrairement au nouveau flagship de la marque, qui sera disponible dans le monde entier sous un nom facile à retenir, le OnePlus Ace 3 sera commercialisé sous le nom de OnePlus 12R.

Au vu du design indéniablement haut de gamme du Ace 3, de ses spécifications impressionnantes et de son prix presque irréel (du moins en Chine), c’est une excellente nouvelle de voir arriver ce smartphone prochainement dans le monde entier. À un prix équivalent à environ 340 euros pour une configuration d’entrée de gamme avec 256 Go de stockage et une RAM respectable de 12 Go, et à environ 390 euros pour une variante 16 Go + 512 Go. Enfin, le modèle haut de gamme, avec pas moins de 1 To d’espace de stockage interne et 16 Go de mémoire, est proposé à 3 499 yuans, ce qui correspond actuellement à un prix incroyablement raisonnable de 450 euros environ.

Bien sûr, la Chine est un marché de smartphones très unique, et si vous pensez qu’il y a une chance que le OnePlus 12R vous revienne à 450 euros en France, alors vous risquez d’être très déçu.

Quoi qu’il en soit, le modèle OnePlus 12R coûtera nettement moins cher que le OnePlus 12 « standard », ainsi que le OnePlus 11 de l’année dernière, ce dernier étant déjà proposé à un prix assez agressif par rapport à des concurrents directs comme le Galaxy S23+ de Samsung, l’iPhone 15 Pro d’Apple ou le Pixel 8 Pro de Google.

Qu’attendre du smartphone ?

La chose la plus incroyable par rapport au OnePlus 12 est le fait de faire entrer une plus grande batterie de 5 500 mAh dans un châssis plus léger de 207 grammes avec un profil plus fin de 8,8 mm. Ce boîtier est fabriqué à partir de la même combinaison de verre et de métal de première qualité, et le design dans son ensemble semble pratiquement inchangé.

Certes, le OnePlus Ace 3 est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, plus petit et de moindre qualité, affichant une résolution de 2 780 x 1 264 pixels, mais avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits, il n’a rien à envier à ses concurrents, quel que soit le sens dans lequel on l’entend.

Parce que OnePlus a dû faire quelques concessions pour atteindre les prix absolument fous mentionnés ci-dessus, le Ace 3 ne prend pas en charge la recharge sans fil et déclasse toutes les caméras du dernier fleuron de l’entreprise. Mais même ces compromis ne sont pas rédhibitoires, du moins sur le papier, étant donné que vous bénéficiez toujours d’une capacité de charge filaire de 100 W et d’une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1,8.

Les caméras secondaires de 8 mégapixels et tertiaires de 2 mégapixels à l’arrière du Ace 3, ainsi que l’unique caméra frontale de 16 mégapixels, sont malheureusement les seules déceptions du smartphone. Il en va de même pour le processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui représente techniquement une régression par rapport au Gen 3 du OnePlus 12, mais dans le monde réel, il est peu probable que vous remarquiez une disparité de performances significative.