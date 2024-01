LG annonce le déploiement de webOS Re:New pour les modèles de téléviseurs 2022

LG a mentionné son dernier programme webOS Re:New dans ses récentes annonces de produits pour le CES 2024. Aujourd’hui, il a été confirmé que le nouveau logiciel affiné sera également disponible pour les anciens Smart TV de LG.

Début 2024, le programme webOS Re:New apportera la dernière mise à jour webOS à chaque modèle de la gamme de téléviseurs OLED 2022 de LG, LG OLED Flex, LG OLED Posé ainsi que le QNED Mini LED 8K 2022 de LG (série QNED99/95).

Le nouveau webOS est prêt à apporter une expérience utilisateur plus personnalisée aux anciens modèles de téléviseurs. L’interface utilisateur est hautement personnalisable et permet aux utilisateurs de personnaliser la sélection de contenus et de services et d’y accéder encore plus facilement.

En outre, l’écran principal de l’interface d’accueil est doté d’une Dynamic Q Card qui permet d’accéder rapidement et sans effort à ses services, avec une organisation personnalisée en groupes, tels que Home Office, Home Hub, Sports et Games.

L’entreprise a également ajouté une technologie de sécurité avancée et optimisé le système d’exploitation, apportant un haut niveau de stabilité, de sécurité et de fluidité tout au long de l’expérience visuelle.

Plus de 200 millions de téléviseurs LG

LG webOS, qui équipe plus de 200 millions de téléviseurs LG, continuera d’évoluer grâce à des mises à jour significatives, et l’entreprise est prête à y investir massivement pour sécuriser une vaste bibliothèque de contenus et de services.

À ce sujet, Baik Seon-pill, responsable de la division de planification des produits de LG Home Entertainment Company, a déclaré :