Gmail pour Android s’enrichit d’une option de sélection d’e-mails tant attendue

Gmail pour Android évolue en introduisant une nouvelle fonctionnalité essentielle pour une meilleure gestion du courrier électronique.

Le service de messagerie fourni par Google domine le marché, avec environ 1,8 milliard d’utilisateurs dans le monde. C’est l’une des meilleures applications de messagerie pour Android, mais il lui manquait une fonction essentielle pour aider les utilisateurs à garder le contrôle de leur boîte de réception.

L’application mobile de Gmail ne propose pas d’option « Sélectionner tout », comme c’est le cas dans la version de bureau. Au lieu de cela, vous devez sélectionner des e-mails individuels pour les supprimer, les déplacer ou les classer par catégorie.

Comme le rapporte SamMobile, le géant de la recherche comble enfin cette lacune avec l’arrivée de l’icône « Tout sélectionner » pour l’application Gmail pour Android, qui offrira une meilleure expérience à l’utilisateur.

Un déploiement massif semble avoir été introduit pour tous les utilisateurs, après les premiers rapports sur Reddit indiquant qu’un bouton était apparu pour Android sur les versions v2023.11.12.586837719 et v2023.11.26.586591930 de l’application.

Comment accéder à la nouvelle fonctionnalité de Gmail ?

Cette fonction tant recherchée est désormais disponible. Pour y accéder, il suffit de maintenir la pression sur un e-mail ou de taper sur l’avatar de l’expéditeur pour voir apparaître l’option « Tout sélectionner ». Le nouvel outil de gestion de Gmail s’affiche en haut de la page, dans les différents onglets de la boîte de réception et des catégories.

Il convient de noter que l’option « Tout sélectionner » ne s’applique qu’aux e-mails d’une page et non à une boîte de réception complète. Pour une meilleure visibilité et une plus grande facilité de gestion, vous devrez utiliser un appareil plus grand. La nouvelle fonction de l’application Gmail Android permet de sélectionner les 50 messages affichés sur la page que vous consultez et de les organiser en fonction de vos besoins.

Tous les utilisateurs de Gmail devraient maintenant être en mesure de voir le bouton « Tout sélectionner », en suivant l’étape ci-dessus. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous rendre sur le Play Store de votre appareil et installer la dernière mise à jour de l’application Gmail Android.