Succès sans précédent pour Tesla : 1,8 million de livraisons en 2023

Tesla a annoncé des ventes exceptionnelles au 4e trimestre alors qu’il visait à produire davantage de véhicules électriques Model 3 avant que la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) n’élimine les subventions fiscales fédérales pour certains modèles au cours de la nouvelle année.

Le constructeur automobile a livré un nombre record de voitures au quatrième trimestre, atteignant son objectif de 1,8 million pour 2023. LSEG a interrogé 14 experts et a déterminé que Tesla avait livré 484 507 voitures au cours des trois mois précédents, dépassant les attentes de 473 253, selon Reuters.

Les livraisons ont augmenté de 11 % entre le troisième et le quatrième trimestre, même si la production a été lente parce que les lignes d’assemblage étaient en train d’être modernisées pour la nouvelle voiture grand public Model 3. Tesla a livré 461 538 voitures Model 3 et SUV Model Y. L’entreprise a également expédié environ 23 000 unités d’autres types.

Les analystes pensaient que les ventes allaient exploser au 4e trimestre parce que les avantages fiscaux accordés à certains modèles allaient prendre fin, ce qui aurait une incidence sur les livraisons l’année suivante. En particulier, les petites berlines Model 3 de Tesla, dotées d’une traction arrière et d’une grande autonomie, ne pourront pas bénéficier de crédits d’impôt fédéraux au cours de la nouvelle année en raison des changements apportés aux règles de l’IRA concernant les lieux d’approvisionnement en matériaux pour les batteries.

In Q4, we produced approximately 495k vehicles & delivered over 484k vehicles. Full year 2023

Deliveries: 1.81 million (+38% YoY)

Production: 1.85 million (+ 35% YoY) Our Q4 Earnings Call will be streamed live on X on January 24 at 4:30 pm CT → https://t.co/vWPOkQVGmV —Tesla (@Tesla) January 2, 2024

Elon Musk reste optimiste quant à la possibilité que Tesla dépasse la valeur d’Apple

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré plus tôt qu’il pensait que l’entreprise pourrait valoir plus qu’Apple et Saudi Aramco réunis dans cinq ans. « En fait, je pense que ce sera très difficile. Cela nécessitera beaucoup de travail, de nouveaux produits très créatifs, de gérer l’expansion, et toujours de la chance. Mais pour la première fois, je vois un moyen pour Tesla d’être, disons, environ deux fois la valeur de Saudi Aramco », a fait remarquer le magnat de la technologie, cité par Teslarati.

Apple vaut 2,99 billions de dollars et Saudi Aramco 2,13 billions de dollars. Cependant, la plus grande capitalisation boursière de Tesla était de 1,23 billion de dollars en novembre 2021. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2022, Musk a déclaré que Tesla pourrait dépasser Apple et Saudi Aramco avec suffisamment de travail et de produits innovants.

Les actions Tesla se sont bien comportées en 2023, mais les partisans de l’entreprise pensent qu’elle est sous-évaluée. Musk a déclaré sur X qu’il restait convaincu que la valeur de Tesla restait élevée.

BYD dépasse Tesla dans la production de VE

Dans d’autres nouvelles concernant les VE, la société chinoise BYD a révélé qu’elle avait produit plus de 3 millions de voitures à énergie nouvelle en 2023, soit plus que Tesla pour la deuxième année consécutive, a rapporté CNBC.

En 2023, Tesla a déclaré qu’elle produirait 1,84 million de voitures. BYD, quant à lui, fabrique des voitures hybrides et entièrement électriques. Mais Tesla est le leader dans la fabrication de batteries uniquement, qui ont représenté 15 % de ses ventes au cours du trimestre qui s’est achevé le 30 septembre.

Le robuste marché des véhicules électriques en Chine continue d’attirer l’attention, avec plusieurs entreprises, dont le fabricant de smartphones Xiaomi, entrant dans le secteur pour concurrencer les acteurs établis comme Tesla et BYD.