Huawei clôture 2023 sur une note positive avec un chiffre d’affaires prometteur

Après quelques années difficile suite à la pandémie et à ses effets durables, Huawei annonce une année 2023 plutôt réussie, avec un chiffre d’affaires prévu de plus de 700 milliards de yuans (plus de 90 milliards d’euros). Bien que ce chiffre soit inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, Hu Houkun, président de Huawei, attribue ce dernier résultat aux bonnes performances de l’entreprise dans les domaines des terminaux, de l’énergie numérique et du cloud, ainsi que des solutions pour voitures intelligentes.

Toutefois, dans son discours de début d’année, Huawei a indiqué que les activités de l’entreprise dans le domaine de l’infrastructure des TIC étaient simplement « stables », laissant entendre que l’infrastructure des datacenters pourrait faire l’objet de nombreux investissements cette année.

Comme le rapporte The Register, Huawei résume quelques projets mondiaux qui se sont avérés rentables pour l’entreprise et importants pour les communautés qu’ils desservaient. Le message reconnaît également le rôle important de ces clients, ainsi que des partenaires industriels et du « travail acharné » des employés de l’entreprise.

En exposant son plan pour l’avenir de l’entreprise, Hu fait allusion à la numérisation, à l’intelligence artificielle et à la réduction des émissions de carbone.

S’exprimant spécifiquement sur l’essor de l’IA au cours des 12 derniers mois, Hu a déclaré : « Les grands modèles nécessitent une grande puissance de calcul. Nous devons construire la première base de puissance de calcul au monde pour faire prospérer des milliers d’industries. »

Elle doit faire face à une certaine pression

Huawei n’est cependant pas à l’abri des problèmes. Comme toute autre entreprise, elle est confrontée à des pressions économiques difficiles. Hu a déclaré que l’entreprise continuerait à rationaliser, à simplifier la gestion et à optimiser de manière appropriée.

Les rapports sur les licenciements affectant l’entreprise ne sont pas aussi complets que ceux d’autres entreprises opérant aux États-Unis et en Europe, mais un article de Hindu Businessline a révélé des milliers de suppressions d’emplois à la fin de 2022, et il est probable que l’entreprise ait également réduit ses effectifs dans d’autres régions.

Le message de fin de Hu fait écho au titre du discours du Nouvel An : « Gardez les pieds sur terre et allez de l’avant avec constance ». Il a déclaré : « les gens ont besoin de précipitations et d’accumulation pour devenir plus forts ».

Il est clair que même des géants comme Huawei ne sont pas à l’abri des pressions auxquelles sont confrontées les entreprises du monde entier, mais en adoptant l’attitude « la lenteur et la régularité gagnent la course », Huawei espère rester avant-gardiste.