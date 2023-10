Canva ajoute la puissance de l’IA avec Magic Studio

La célèbre plateforme de conception en ligne, Canva, a récemment lancé Magic Studio, un outil de conception alimenté par l’IA. Cette suite innovante d’outils est conçue pour rationaliser le processus de conception, en regroupant différents outils d’IA en une seule plateforme. Les utilisateurs n’ont donc plus besoin de passer d’un logiciel à l’autre, ce qui rend le processus de conception plus efficace et plus convivial.

La suite est conçue pour un large éventail d’utilisateurs, des particuliers aux grandes organisations, et se veut accessible même à ceux qui n’ont pas de compétences complexes en matière de conception.

Canva Magic Design

L’une des principales fonctionnalités de Magic Studio est Magic Design. Cet outil transforme les messages écrits en dessins, simplifiant ainsi le processus de conception et le rendant plus intuitif. Pour ceux qui travaillent avec des vidéos, Magic Design for Video change la donne. Cette fonction permet de créer des vidéos professionnelles à partir de médias téléchargés, ce qui évite d’avoir recours à un logiciel de montage vidéo complexe.

Magic Switch est une autre fonctionnalité remarquable de Magic Studio. Cet outil transforme les conceptions en différents formats et langues d’un simple clic, ce qui facilite plus que jamais l’adaptation des conceptions à différents publics et plateformes. Cette fonction est particulièrement utile pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés, car elle permet de localiser rapidement et facilement le contenu.

Fonctionnalités AI de Canva

Magic Studio comprend également une gamme d’outils d’édition d’images alimentés par l’IA. Il s’agit notamment de Magic Grab, Magic Expand et Magic Morph, qui permettent aux utilisateurs de modifier et de personnaliser les images et le texte. Ces outils permettent d’adapter facilement les créations à des besoins spécifiques, qu’il s’agisse de redimensionner une image, de modifier la mise en page d’une création ou de donner différentes formes à un texte.

Pour ceux qui souhaitent effectuer des modifications plus complexes, Magic Edit est un puissant outil. Cette fonction permet aux utilisateurs d’effectuer des modifications complexes sur des images à l’aide d’un message écrit, ce qui facilite plus que jamais l’obtention du résultat souhaité. En plus de ces outils de conception, Magic Studio comprend également Magic Media et Magic Animate. Magic Media génère des actifs visuels à partir d’invites textuelles ou d’images existantes, tandis que Magic Animate ajoute des animations et des transitions aux conceptions. Ces fonctionnalités ajoutent un nouveau niveau de dynamisme aux conceptions, ce qui permet de créer des contenus attrayants et visuellement séduisants.

Pour ceux qui ont besoin d’une aide à la rédaction, Magic Write est un précieux outil. Cet assistant d’écriture doté d’une IA a été mis à jour avec une fonction de voix de marque qui vérifie l’écriture par rapport au ton distinct d’une marque. Cette fonction garantit la cohérence de l’ensemble du contenu et contribue à renforcer l’identité de la marque.

Place de marché et sécurité

La place de marché d’applications de Canva propose également une bibliothèque d’applications d’IA provenant de partenaires tels que Google et OpenAI. Ces applications peuvent être intégrées au processus de conception, en fournissant des outils et des ressources supplémentaires pour améliorer les conceptions. En termes de sûreté, de confidentialité et de sécurité, Canva a introduit Canva Shield. Cet ensemble de contrôles est conçu pour protéger les utilisateurs et leurs données, afin de garantir la tranquillité d’esprit lors de l’utilisation de la plateforme.

Confidentialité

Enfin, Canva a donné aux utilisateurs la possibilité d’autoriser la plateforme à apprendre de leur contenu pour améliorer sa technologie d’IA. Cette fonctionnalité n’est pas utilisée par défaut, mais les utilisateurs peuvent l’activer s’ils le souhaitent. Cela permet à Canva d’améliorer continuellement ses outils d’IA, en veillant à ce qu’ils restent à la pointe de la technologie de conception.

L’introduction de Magic Studio par Canva représente une avancée significative dans le domaine de la conception. En exploitant la puissance de l’IA, Canva rend le processus de conception plus efficace, plus intuitif et plus accessible, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités aux individus, aux équipes, aux entreprises et aux organisations.