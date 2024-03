Windows 11 : Plongée dans l’histoire avec la boîte de dialogue de formatage

Windows 11 a considérablement œuvré pour mettre à jour et moderniser des parties longtemps négligées de l’interface utilisateur de Windows, y compris de nombreux menus de paramètres et des applications vénérables telles que le Bloc-notes et Paint. Cependant, si vous explorez en profondeur, vous pouvez toujours tomber sur des éléments de l’interface qui semblent et fonctionnent comme au milieu des années 90, soit pour des raisons de compatibilité, soit parce que personne n’a jamais pensé à les mettre à jour.

Comme le rapporte The Verge, Dave Plummer, un ancien développeur de Microsoft, a partagé quelques anecdotes sur l’un de ces fragments intemporels : la boîte de dialogue de formatage, qui est encore utilisée dans les installations de Windows 11 entièrement mises à jour pour formater un disque depuis l’Explorateur Windows.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was. We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K — Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024

Plummer raconte qu’il a conçu la boîte de dialogue de formatage fin 1994, alors que l’équipe s’affairait à transposer l’interface utilisateur de Windows 95, axée sur le grand public et sortie à mi 1995, vers le plus stable, mais plus gourmand en ressources Windows NT (NT 4.0, lancé à mi 1996, fut le premier à adopter l’interface utilisateur de style 95).

Le formatage de disques « était juste l’une de ces zones où Windows NT différait suffisamment de Windows 95 pour que nous devions concevoir une interface utilisateur personnalisée », a écrit Plummer sur X, anciennement Twitter. Il n’a pas précisé en quoi consistaient ces différences, mais même les premières versions de Windows NT pouvaient déjà gérer plusieurs systèmes de fichiers comme FAT et NTFS, alors que Windows 95 utilisait principalement FAT16 pour tout.

« J’ai pris un morceau de papier et noté tous les options et choix possibles en matière de formatage de disque, comme le système de fichiers, l’étiquette, la taille du cluster, la compression, le chiffrement, etc. », a continué Plummer. « Ensuite, j’ai utilisé [Visual] C++ 2.0 et l’éditeur de ressources pour disposer une simple pile verticale de tous les choix à faire, dans l’ordre approximatif où vous deviez les faire. Ce n’était pas élégant, mais cela suffirait jusqu’à l’arrivée de l’interface élégante. C’était il y a environ 30 ans, et la boîte de dialogue est toujours ma solution “temporaire” de ce jeudi matin, alors méfiez-vous des solutions “temporaires” ! ».

Des choix arbitraires à l’époque encore d’actualités

La version Windows NT de la boîte de dialogue de formatage est celle qui perdure aujourd’hui, car les versions consommateur et professionnel de Windows ont commencé à utiliser la base de code NT à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec les sorties de Windows 2000 et Windows XP. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais les fichiers système comme le noyau ont encore des étiquettes « Windows NT » dans Windows 11.

Plummer a également mentionné que la limite de 32 Go pour les volumes FAT était une décision arbitraire qu’il avait prise et avec laquelle nous vivons encore dans les versions modernes de Windows — les disques FAT32 formatés en ligne de commande ou à l’aide d’autres outils plafonnent entre 2 To et 16 To, selon la taille du secteur. Cela semble dérisoire, mais les publicités pour PC de fin 1994 annonçaient des disques durs qui, au maximum, faisaient quelques centaines de mégaoctets, et les disquettes de 3,5 pouces de 1,44 Mo et les lecteurs de CD-ROM représentaient le meilleur que vous pouviez avoir pour le stockage amovible. De ce point de vue, il serait difficile de concevoir des disques de la taille d’un ongle pouvant vous offrir 256 Go de stockage pour 20 $.

Plummer a contribué à de nombreux éléments de MS-DOS et des applications Windows des années 90 et du début des années 2000, y compris le Gestionnaire des tâches, le jeu Space Cadet Pinball, et la première version du système d’activation de produit livré avec Windows XP. Plummer a quitté Microsoft en 2003.