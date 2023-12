Nothing Phone (2a) : détails fuités sur le futur milieu de gamme

Nothing a attiré l’attention des passionnés avec le Phone (1) et le Nothing Phone (2). Le prochain appareil attendu de la société est le Nothing Phone (2a), qui se situerait vraisemblablement en dessous du smartphone phare Phone (2). Nous avons été témoins d’un certain nombre de fuites autour de ce téléphone, et maintenant une fuite importante nous donne une bonne idée de ce que l’on peut attendre du Phone (2a).

Selon un rapport de Smartprix, le Nothing Phone (2a) sera équipé d’un capteur Samsung S5KGN9 de 50 mégapixels (capteur de 1/1,5 pouce, pixels de 1 µm) et d’un capteur Samsung S5KJN1 ultra-large de 50 mégapixels (capteur de 1/2,76 pouce, pixels de 0,64 µm). La configuration de l’appareil photo semble être similaire à celle du Moto G84, tandis que le capteur ultra-large est également présent sur les deux précédents smartphones de Nothing. La caméra frontale serait un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz du Nothing Phone (2a), qui aurait une résolution de 1 084 x 2 412, serait un écran Visionox et BOE.

Le rapport mentionne également que le Phone (2a) se décline en quatre modèles régionaux : Inde, Japon, Europe et Monde. C’est un modèle de plus (Japon) que le Phone (2), ce qui indique un lancement mondial à grande échelle. Cependant, le téléphone est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 7200, nous ne nous attendons donc pas à un lancement aux États-Unis, à moins que l’entreprise ne confirme le contraire. Néanmoins, il est bon de voir que l’entreprise vise un marché plus large qu’une poignée de régions.

Le rapport mentionne également que l’appareil sera disponible en noir et en blanc. Il est possible qu’une seule couleur soit lancée dans un premier temps et que la seconde le soit plus tard.

Un lancement au MWC 2024

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing’s next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Pour compléter les fuites, le rapport indique que le Nothing Phone (2a) sera lancé au MWC 2024, prévu le 27 février à Barcelone. Nothing a envoyé des invitations pour cet événement, mais la société n’a pas mentionné ce qu’elle a l’intention de lancer à cette occasion.

Les rapports précédents ont suggéré que le Nothing Phone (2a) serait équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, d’une interface Glyph redessinée et de Nothing OS 2.5 basé sur Android 14. Le téléphone devrait coûter environ 400 dollars.

Le Nothing Phone (2a))semble prêt à bouleverser le milieu de gamme, comme l’avait fait le Phone (1) lors de son lancement.