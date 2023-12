Apple planifie de former un chatbot d’IA avec des contenus de médias réputés

Selon le New York Times, Apple a discuté de « contrats pluriannuels d’une valeur d’au moins 50 millions de dollars » avec des éditeurs de presse tels que NBC News, Condé Nast (éditeur de Vogue et The New Yorker) et IAC (éditeur de People, Better Homes and Gardens et The Daily Beast).

Apple souhaite utiliser le contenu de ces organismes de presse pour former un chatbot d’IA générative.

À titre informatif, OpenAI aurait conclu des accords avec l’agence de presse Associated Press et la société mère de Politico pour aider à former ChatGPT. De son côté, Google a déclaré qu’elle travaillait sur des outils alimentés par l’IA pour aider les journalistes.

Apple tente de rattraper son retard en matière d’IA générative et dépenserait des millions de dollars par jour dans ce domaine. Apple a de grands projets en matière d’IA et des rapports indiquent que le géant de la technologie travaille sur une version améliorée de l’assistant virtuel Siri pour iOS 18, ce qui devrait réjouir les utilisateurs d’iPhone. L’entreprise espère également ajouter de nouvelles fonctionnalités d’IA à l’iPhone avec iOS 18.

De nombreux utilisateurs d’iPhone aimeraient voir Apple réorganiser Siri à l’aide d’une technologie basée sur l’IA. Malgré l’avantage d’avoir introduit Siri sur l’iPhone 4 s en 2011, l’assistant virtuel est resté à la traîne par rapport à Google Assistant et Alexa d’Amazon.

La réponse des éditeurs semble mitigée

Les éditeurs de presse visés par la rumeur ne sont pas tous ravis de voir leurs archives utilisées pour entraîner l’IA générative, même si cela signifie pour eux une grosse somme d’argent grâce à Apple. Selon le Times, les éditeurs intéressés par un accord avec Apple pourraient craindre de s’exposer à des poursuites judiciaires en cas d’utilisation de leur contenu par Apple. Cette réaction pourrait s’expliquer en partie par le fait qu’Apple est resté vague sur ses projets en matière d’IA. Toutefois, d’autres responsables de l’information se sont montrés plus positifs quant à la possibilité d’un partenariat avec Apple.

Les dirigeants d’Apple auraient cherché à savoir comment obtenir les données nécessaires à un produit d’IA générative. L’un des principaux défauts de l’IA est que certaines réponses sont complètement inventées et fausses. C’est ce qu’on appelle une « hallucination » et Apple pense qu’en utilisant des archives d’actualités pour entraîner son IA, elle peut offrir une fonction d’IA plus fiable.