Xiaomi va dévoiler sa technologie EV : un pas vers le futur des véhicules électriques

Depuis que Xiaomi a annoncé qu’elle allait fabriquer une voiture électrique, l’entreprise a créé un véritable engouement sur le marché. Aujourd’hui, conformément à ses déclarations précédentes, Xiaomi a officiellement annoncé un événement de fin d’année, au cours duquel elle présentera la technologie qui alimente ses futurs véhicules électriques.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, s’est rendu sur X (anciennement Twitter) le jour de Noël pour annoncer le lancement de la Xiaomi EV Technology, qui est prévu pour aujourd’hui. Il a précisé que l’événement porterait uniquement sur la technologie et qu’il n’y aurait pas de lancement de produits.

Xiaomi EV technology launch on Thursday at 2pm

Just tech, no products. pic.twitter.com/YGRz5w9NFw — Lei Jun (@leijun) December 25, 2023

Depuis un certain temps, nous entendons de fortes rumeurs sur l’intérêt de Xiaomi à s’emparer du marché des véhicules électriques, et il semble que l’entreprise ait fait de grands progrès dans cette direction. Xiaomi est confiante dans ses développements et va maintenant présenter sa technologie EV qui alimentera les automobiles de la société à l’avenir.

Récemment, Xiaomi a travaillé avec des organismes de réglementation chinois pour obtenir les autorisations nécessaires à la fabrication de voitures électriques. Ce n’est un secret pour personne que l’entreprise se dispute une part du marché de Tesla et BYD dans le domaine de l’automobile électrique. On sait désormais que Xiaomi va probablement commercialiser trois variantes de ses voitures électriques — SU7 EV, SU7 Pro EV et SU7 Max EV.

Des images présumées des prochaines berlines électriques de Xiaomi ont fuité sur X. D’après son apparence, la voiture a l’air de faire tourner les têtes. D’autres fuites indiquent que les trois variantes auront un empattement de 3 m, une puissance de 295 ch pour la SU7 et une puissance totale de 664 ch pour les modèles SU7 Pro et SU7 Max. Les modèles Pro et Max sont équipés de deux moteurs électriques, tandis que la SU7 n’en a qu’un seul.

Êtes-vous impatient de découvrir la Xiaomi EV Technology et les nouvelles berlines électriques ?