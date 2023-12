Le code source de GTA 5 divulgué en ligne, révélant des projets abandonnés

Rockstar Games ne peut malheureusement pas se reposer sur ses lauriers, car il a été victime d’une nouvelle série de fuites. Et ces fuites sont tout aussi préjudiciables que les précédentes, puisque l’intégralité du code source de GTA 5 a été rendue publique en ligne. Il a révélé les plans prévus par l’entreprise pour GTA 5. De plus, des fuites concernant quelques jeux annulés de séries aimées des fans ont également été publiées en même temps que le code source.

Plusieurs comptes X (anciennement Twitter) axés sur Rockstar Games ont commencé à amplifier la nouvelle de la fuite du code source en ligne, notamment le YouTuber SKizzle. Il a d’abord partagé un tweet confirmant la fuite du code source de GTA 5. Le YouTubeur a ensuite partagé une photo du code source, confirmant ses dires. Le code source contient des informations sensibles sur le jeu, notamment les premières cartes de GTA 5, des scripts et, malheureusement, des contenus étonnants, mais abandonnés.

BREAKING: The source code for GTA 5 has been leaked publicly 😳

It reveals Bully 2 file, early GTA 5 map & script which confirms GTA 6 was codenamed “Project Americas” pic.twitter.com/uJdzeBa75i

—SKizzle⭐️ (@SKizzleAXE) December 24, 2023