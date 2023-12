Xiaomi dévoile les premières images de sa berline électrique SU7 avant le grand événement

La Xiaomi SU7 est une berline de taille moyenne à grande, avec une longueur, une largeur et une hauteur de 4 997 mm, 1 963 mm, 1 440/1 455 mm et un empattement de 3 000 mm, selon un précédent dossier réglementaire. Le modèle sera proposé avec un choix de packs de batteries d’une capacité de 73,6 kWh et 101 kWh, avec une autonomie CLTC pouvant atteindre 800 kilomètres.

Le président-directeur général de Xiaomi, Lei Jun, a précédemment déclaré que le lancement ne porterait que sur la technologie et non sur les produits.