Xiaomi dévoile 80 nouveaux appareils éligibles à HyperOS, portant le total à 88

Xiaomi annonce une nouvelle liste d’appareils qui recevront la mise à jour HyperOS — il s’agit du système d’exploitation qui succédera à MIUI, désormais abandonné, bien que certains s’abstiennent d’appeler HyperOS un « nouveau système d’exploitation », car il est très similaire à MIUI.

La dernière fois, Xiaomi a parlé de seulement huit appareils qui recevraient HyperOS dans le monde entier ; maintenant, elle annonce le deuxième lot qui consiste en 80 appareils, ce qui porte le nombre total de smartphones et tablettes éligibles à HyperOS à un total de 88 appareils électroniques.

Ce dernier lot est composé d’appareils Xiaomi et Redmi, y compris des modèles populaires comme le Xiaomi 12 S Ultra, le Redmi K50 Gaming et le Xiaomi Pad 5 Pro, souligne Gizmochina. Le déploiement aura très probablement lieu entre janvier et juin 2024, et les dates spécifiques varieront certainement pour chaque appareil, car la mise à jour sera déployée par vagues.

Voici la liste complète des appareils Xiaomi et Redmi qui recevront la mise à jour HyperOS dans le deuxième lot :

Xiaomi

Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12 S Ultra

Xiaomi 12 S Pro

Xiaomi 12 S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10 S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1 S

Xiaomi Civi

Redmi

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro.

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G.

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro speed edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R 5G

Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

Tablettes

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro SG

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad SE

Redmi Pad

Pour l’instant, ce plan de mise à jour est réservé à la Chine. Cependant, Xiaomi a annoncé un plan de déploiement mondial d’HyperOS qui débutera au premier trimestre 2024. Ces appareils sont le Xiaomi 13 Ultra, le Xiaomi 13 Pro, le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 T Pro, le Xiaomi 13T, le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 S et la tablette Xiaomi Pad 6.