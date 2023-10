Voici Xiaomi HyperOS : nouvelles fonctionnalités et détails de déploiement

Xiaomi HyperOS excelle dans la planification des tâches et la gestion des ressources, garantissant des performances stables même dans des scénarios à forte intensité de ressources. Les modules techniques, tels que les systèmes de fichiers et la gestion de la mémoire, sont optimisés pour exploiter les différentes capacités du matériel.

En outre, pour les smartphones et les tablettes, HyperOS est basé sur AOSP. Ainsi, la compatibilité des applications Android restera saine sur votre smartphone . La version de base d’Android est également indépendante de la version d’HyperOS. Par exemple, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont livrés avec HyperOS v1 basé sur Android 14, tandis que le Xiaomi Pad 5 sera mis à jour avec HyperOS v1 basé sur Android 13.

Xiaomi HyperOS s’appuie sur Linux et sur le système Vela développé par Xiaomi , ce qui lui permet de fonctionner efficacement avec différents appareils, quelle que soit la taille de la mémoire vive. Xiaomi HyperOS est léger et utilise peu de ressources par rapport à ses concurrents.

À l’ère de l’IoT, Xiaomi a été confrontée à des défis liés aux différents systèmes d’exploitation des appareils et aux problèmes d’interopérabilité. Cela a conduit à la création de Xiaomi HyperOS en 2017, l’OS visant à unir tous les appareils de l’écosystème en un seul système intégré pour des performances optimales, une expérience utilisateur cohérente et une connectivité transparente.