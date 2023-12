Changement majeur pour l’Apple Watch 10 : adieu les bracelets actuels

Apple est probablement plus préoccupé par l’arrêt des ventes de l’Apple Watch 9 en ce moment, mais il faut penser au lancement d’une autre Apple Watch l’année prochaine. Et, l’appareil de 2024 devrait, selon les rumeurs, apporter un changement important.

En effet, Apple serait en train de travailler sur le renouvellement du design de l’Apple Watch, et bien que nous ne sachions pas exactement quand la nouvelle Apple Watch 10 pourrait faire ses débuts, j’ai une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui aiment changer souvent de bracelet.

Selon l’informateur Kosutami relayé par MacRumors, l’Apple Watch 10 — qui pourrait être baptisée Apple Watch X — sera dotée de connecteurs de bracelets « entièrement redessinés ». En d’autres termes, vos bracelets actuels ne seront pas adaptés. Cela signifie que la prochaine montre pourrait ne pas être compatible avec les bracelets actuellement vendus et vice versa. Il semble que l’Apple Watch de 2024 sera un véritable reboot en termes de forme, de taille et de connexion des bracelets.

La même source poursuit en disant que la raison de ce changement est que les connecteurs existants prennent beaucoup de place. Si Apple parvient à les réduire, cela laissera de la place pour plus de composants — et peut-être aussi pour une batterie plus grande.

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It’s 100% accurate — Kosutami (@KosutamiSan) December 20, 2023

L’année prochaine marquera la dixième génération de l’Apple Watch, dont le tout premier modèle a été annoncé en 2014 (bien qu’il n’ait été mis en vente qu’en 2015). Depuis, elle s’est enrichie de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, la plupart centrées sur le suivi de la santé et de la forme physique.

Pour une Apple Watch X ?

Rappelons qu’Apple a célébré une décennie d’iPhone avec l’iPhone X, et nous pourrions bien assister au même type de rebranding avec la prochaine édition de l’Apple Watch. Cependant, pour l’instant, tout potentiel changement dans le schéma de dénomination reste non confirmé.

Outre la refonte, nous avons entendu dire que l’Apple Watch X pourrait également bénéficier d’améliorations internes: la détection de l’hypertension et de l’apnée du sommeil figure apparemment sur la feuille de route de la prochaine génération de la montre portable.

L’abandon de la rétrocompatibilité des bracelets sera sans aucun doute une décision impopulaire de la part d’Apple — et ce n’est pas non plus l’option la plus écologique — mais en même temps, 9 ans de support pour le même design est un exploit assez impressionnant.