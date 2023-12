Samsung Health introduit une nouvelle fonctionnalité de suivi des médicaments

Si vous avez du mal à suivre votre traitement, Samsung lance un nouvel outil qui pourrait s’avérer très utile. En effet, Samsung vient d’annoncer que son application Health bénéficiera d’une nouvelle fonctionnalité très importante dans la dernière mise à jour, qui devrait aider les personnes qui prennent des médicaments.

Une nouvelle fonction de suivi de médicaments sera ajoutée à l’application Samsung Health afin de permettre aux utilisateurs de gérer leur santé de manière plus complète.

Grâce à la fonction Médicaments, les utilisateurs de Samsung Health disposeront d’informations détaillées, notamment des descriptions générales et des effets secondaires possibles. En outre, la fonction Médicaments fournira également des informations sur les effets indésirables pouvant résulter d’interactions entre médicaments ou de la prise de certains aliments et substances tels que la caféine et l’alcool.

« Samsung Health a pour objectif d’aider les gens à mieux comprendre et gérer leur santé grâce à une plateforme holistique qui relie les appareils, les services et les personnes. Avec l’ajout de la nouvelle fonction de suivi des médicaments, nous pensons que les utilisateurs seront en mesure de gérer plus facilement leurs médicaments, d’améliorer l’observance et, en fin de compte, de maintenir une meilleure santé globale », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics.

Une autre fonctionnalité utile de la fonction permet aux utilisateurs de configurer des alertes pour leur rappeler de prendre leurs médicaments et quand ils devraient envisager de les renouveler. Selon Samsung, les alertes sont adaptées à chaque utilisateur, de sorte que la fonction peut classer les médicaments par ordre de priorité en fonction de leur importance.

Des alertes et rappels

En fonction de l’urgence, ces rappels pourront être réglés sur différents paramètres, allant de « doux » à « fort ». Par exemple, si vous prenez un complément alimentaire, le réglage du rappel sur « doux » fera apparaître une simple fenêtre contextuelle qui ne vous dérangera pas. Le réglage « fort », en revanche, fait apparaître une alerte en plein écran accompagnée d’une longue tonalité pour vous assurer que vous ne manquerez pas de prendre vos médicaments.

Il est également important de mentionner que les utilisateurs de la Samsung Galaxy Watch recevront des rappels directement à leur poignet.

Le géant de la technologie ne donne pas de date exacte pour le déploiement, mais indique que la fonctionnalité arrivera dans le courant de la semaine. Elle sera d’abord disponible aux États-Unis, mais il n’est pas précisé quand elle sera lancée dans d’autres pays.