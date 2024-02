Apple surprend : l’iPhone 15 brille par une autonomie prolongée

Dans un premier temps, Apple a annoncé que la batterie de l’iPhone 15 conserverait 80 % de sa capacité initiale après 500 cycles de charge complets. Cependant, il a été vérifié depuis que l’iPhone 15 peut conserver 80 % de sa capacité même après 1000 cycles de charge complets.

Ce n’est pas pour rien que la désactivation de la fonction ProMotion de l’iPhone 15 n’est pas recommandée pour préserver la durée de vie de la batterie de votre appareil.

Apple a révélé que les batteries des iPhone 15 ont une durée de vie plus longue que prévu. Parallèlement aux mises à jour des paramètres de santé de la batterie dans iOS 17.4, Apple a révisé la durée de vie du cycle de la batterie pour les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Plus précisément, Apple a révisé la durée de vie du cycle de la batterie pour les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Initialement, il était indiqué que la batterie de l’iPhone 15 conservait jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine après 500 cycles de charge complets.

Cependant, Apple vient de révéler à 9to5Mac que l’iPhone 15 peut conserver 80 % de sa capacité d’origine même après 1 000 cycles de charge complets. Selon Apple, le processus de test a consisté à soumettre la batterie à 1 000 cycles de charge et de décharge, reproduisant des scénarios d’utilisation typiques.

L’amélioration de la durée de vie est attribuée aux progrès constants des composants de la batterie et des systèmes de gestion de l’alimentation développés par Apple au fil du temps. Cette extension de la longévité du cycle de la batterie s’applique spécifiquement aux modèles iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Itérations précédentes

Les versions antérieures de l’iPhone conservent une capacité de 80 % après 500 cycles de charge complets. Cependant, Apple a également révélé qu’elle évaluait activement les performances des anciens modèles d’iPhone.

Pour rappel, Apple précise la définition de la capacité de la batterie des iPhone sur son site Web officiel. La capacité maximale de la batterie indique la capacité de la batterie de l’appareil par rapport à son état d’origine lorsqu’il est neuf.

Au fil du temps, la batterie subit un vieillissement chimique qui entraîne une diminution de sa capacité et, potentiellement, du nombre d’heures d’utilisation par charge. En fonction de la date de fabrication de l’iPhone et de l’intervalle d’activation, la capacité de la batterie peut être légèrement inférieure à 100 %.

Les utilisateurs d’iPhone 15 peuvent contrôler le nombre de cycles de charge de leur batterie dans l’application Réglages. Il est important de noter qu’Apple ne fournit pas d’informations sur les cycles de charge des anciens modèles d’iPhone.

Une nouvelle vue dans l’application Réglages

Avec la sortie d’iOS 17.4, les utilisateurs trouveront désormais des indications plus claires sur l’état de santé de la batterie de leur iPhone, directement sur l’écran principal Batterie. En accédant à l’écran « Batterie » dans Réglages avec iOS 17.4, les utilisateurs remarqueront deux nouvelles sections : « Santé de la batterie » et « Optimisation de la charge ».

Cette présentation offre une vue d’ensemble pratique des paramètres d’optimisation de la charge et de l’état actuel de la santé de la batterie, indiqué par la mention « Normal ». Les utilisateurs peuvent facilement accéder à des détails supplémentaires en appuyant sur l’un ou l’autre des paramètres.

C’est la première fois qu’Apple fournit aux utilisateurs des informations explicites sur l’état de santé de la batterie de leur iPhone. Contrairement aux précédentes versions, qui n’affichaient que le pourcentage de santé de la batterie, cette mise à jour fournit aux utilisateurs un contexte précieux concernant les performances de la batterie de leur appareil.

L’effet #Batterygate

La section Santé de la batterie de l’application Réglages a été ajoutée à l’iPhone à la suite du #Batterygate. Les anciens modèles d’iPhone s’éteignaient lors de l’exécution de tâches complexes parce que les batteries plus faibles n’étaient pas en mesure d’alimenter le processeur pour gérer ces tâches. Apple a décidé unilatéralement d’inclure dans la mise à jour iOS 10.2.1 une méthode qui lui permettait de ralentir ces anciens modèles d’iPhone à l’insu des utilisateurs. Des poursuites judiciaires ont suivi et ce n’est qu’en janvier dernier que les utilisateurs d’iPhone concernés ont commencé à recevoir leur part de l’accord de 500 millions de dollars.

Lorsque Tim Cook s’est excusé pour le #Batterygate fin 2017, il a proposé aux utilisateurs d’iPhone une offre spéciale leur permettant de changer les batteries affaiblies pour seulement quelques euros. Et avec iOS 11.3 en 2018, Apple a envoyé aux utilisateurs d’iPhone la première page « Santé de la batterie ». Cet ajout a été le bienvenu puisqu’il permet aux utilisateurs d’iPhone d’avoir une prise en main rapide de leur batterie et de savoir si elle a besoin d’être remplacée.