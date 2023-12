Fuite massive chez Insomniac Games : détails sur Wolverine et d’autres projets révélés

Si vous pensiez que la fuite de GTA 6 l’année dernière avait fait mal, réfléchissez-y à deux fois, car Insomniac Games est la dernière victime en date d’une violation de données. La semaine dernière, un groupe de ransomware a menacé de publier en ligne des informations internes et des données de jeux en cours de développement si Insomniac ne répondait pas à ses exigences. Il semble que le développeur de Spider-Man 2 n’ait pas versé la somme demandée et que les pirates aient tenu leur promesse.

Les données internes d’Insomniac Games circulent désormais en ligne, et elles contiennent des détails sur l’un des jeux Marvel les plus attendus. Mais ce n’est pas tout, car nous avons également un aperçu des projets d’Insomniac pour les dix prochaines années.

Plus tôt dans la matinée, environ 1,67 To de données ont circulé sur des forums de jeux et des forums en ligne anonymes. La quantité d’informations divulguées en ligne comprend un grand nombre d’informations sensibles. Tout d’abord, l’ensemble du casting du prochain jeu Wolverine du studio a fait surface en ligne. Ce jeu a été annoncé pour la première fois lors du PlayStation Showcase en 2021.

La distribution des personnages comprend quelques-uns des plus grands noms du doublage dans les jeux vidéo. De plus, la démo de développement en boîte blanche destinée à un usage interne a également fait surface en ligne, ainsi que le prologue et le synopsis du jeu.

Chacune de ces fuites présente brièvement le jeu en cours de développement. Et ces fuites, à n’en pas douter, provoqueront de nombreuses difficultés en interne.

Une feuille de route complète publiée

En plus de la fuite sur Wolverine, un calendrier de sortie des prochains jeux développés par Insomniac Games a également été publié. On y trouve également le concept art du prochain jeu Ratchet and Clank, dont le lancement est prévu pour 2029.

La feuille de route ajoute également du poids aux fuites récentes et mentionne Marvel’s Venom comme un tout nouveau jeu lancé en 2025, avec Wolverine lancé en 2026. Plus tard, nous aurons également droit à un troisième jeu Spider-Man en 2028 et à un jeu X-Men en 2030.

De plus, la fuite d’Insomniac Games comprend des informations sur les ressources humaines des employés, des captures d’écran de messages Slack, et plus encore. Cela signifie que des données sur des employés passés, actuels et même futurs ont également été rendues publiques. Sony n’a pas encore commenté la fuite d’Insomniac Games.

Un groupe de ransomware confirme son implication

Selon Cyberdaily.au, Rhyside, un groupe de ransomware, s’est attribué le mérite de cette fuite. Il a extrait des données d’environ 1,67 To, dont 1,3 million de fichiers, pour extorquer des fonds à Sony PlayStation. Selon le site Web, le groupe de pirates a demandé 50 bitcoins (soit environ 2 millions de dollars). Le groupe a mis 98 % des données à la disposition du public. Le reste des données a été vendu à un soumissionnaire.

Le groupe de ransomware affirme qu’il savait qu’il allait frapper le développeur du jeu, et que le piratage a été facile : il a volé les droits d’administrateur du domaine dans les 20 à 25 minutes qui ont suivi le piratage du réseau. Ils affirment que les studios de ce type sont une cible facile et que la motivation derrière la fuite était strictement monétaire.

Les fuites de jeux vidéo ne sont jamais amusantes pour l’éditeur, le développeur et les joueurs enthousiastes. Si une telle situation a pour conséquence de gâcher des jeux, elle est bien pire pour les éditeurs et les développeurs. Les fuites de ce type ont toujours créé des troubles internes, qui se traduisent parfois par l’abandon de certains titres, des retards dans le développement, etc. Parmi les fuites les plus médiatisées de la dernière décennie, citons Cyberpunk 2077, GTA 6 et maintenant Insomniac Games.

Espérons que Sony nous confirmera officiellement cette fuite, car un tel événement survenant pendant les fêtes de fin d’année est tout simplement déchirant.