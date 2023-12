WhatsApp teste le partage de Statut sur Instagram pour une intégration plus poussée

Les utilisateurs auront un contrôle total sur les statuts WhatsApp qu’ils souhaitent partager ou non. Une fois que cette fonctionnalité sera disponible, vous pourrez télécharger votre statut WhatsApp sur Facebook et Instagram simultanément.

Meta s’efforce d’offrir une expérience d’affichage croisé plus transparente à travers ses applications. Et dans sa dernière tentative, WhatsApp teste la possibilité de partager des mises à jour de Statut sur Instagram . Pour le contexte, WhatsApp vous permet déjà de partager votre statut en tant que Stories sur Facebook. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la fonctionnalité fonctionne de manière analogue, et voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.