Microsoft et Suno collaborent pour créer de la musique via Copilot avec l’IA

À mesure que ces outils progressent, Microsoft doit accroître la transparence tout en travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs, les artistes et l’industrie. Il sera essentiel de trouver un juste équilibre pour que l’IA renforce la créativité au lieu de la remplacer. Mais s’ils sont bien pensés, les nouveaux pouvoirs de Copilot pourraient composer un avenir innovant à l’intersection de la technologie et de la musique.

Suno utilise un système d’IA propriétaire pour créer des compositions musicales complètes comprenant les paroles, les instruments et les voix à partir de brèves descriptions textuelles. Tout en démocratisant la création musicale, le système soulève des questions concernant la violation des droits d’auteur, l’originalité et la concurrence déloyale avec les artistes humains.

L’intégration utilise la technologie de Suno pour générer des compositions musicales complètes, y compris les paroles, les instruments et les voix, à partir d’une ou deux phrases de texte. Par exemple, en demandant “Créez une chanson pop entraînante sur un voyage en voiture avec des amis”, vous obtiendrez une chanson pop entraînante et cohérente sur le plan des paroles.