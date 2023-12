OpenAI introduit de nouvelles mesures de sécurité pour ses modèles d’IA

L’équipe de Madry fournira des rapports mensuels à un groupe consultatif interne sur la sécurité, qui présentera ensuite des recommandations à Altman et au conseil d’administration. Si l’équipe dirigeante peut décider de la mise sur le marché de nouveaux systèmes d’IA sur la base de ces rapports, le conseil d’administration conserve le dernier mot et peut annuler toute décision prise par les dirigeants de l’entreprise.

La nouvelle équipe de « préparation » d’OpenAI, dirigée par Aleksander Madry du MIT, est chargée d’évaluer en permanence les systèmes d’IA de l’entreprise. L’équipe se concentrera sur l’identification et l’atténuation des potentielles menaces en matière de cybersécurité et des risques liés aux dangers chimiques, nucléaires et biologiques .