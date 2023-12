Nothing Phone (2a) : premières images et spécifications révélées

Des rumeurs concernant un compagnon plus abordable du Nothing Phone (2) ont récemment circulé. Il y a quelques jours, une image dévoilait la nouvelle interface Glyph et l’emplacement de la caméra sur le Nothing Phone (2a). Aujourd’hui, une nouvelle photo donne un premier aperçu du futur smartphone.

Yogesh Brar, un informateur fiable, a partagé des photos de l’unité PVT (Production Validation Test) du Nothing Phone (2a) à un stade avancé, ainsi que les spécifications annoncées. Le prochain smartphone de Nothing, le Phone (2a), pourrait être équipé d’un écran OLED à 120 Hz, d’une puce Dimensity 7200, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. L’équivalent plus abordable du Nothing Phone (2) sera équipé d’Android 14 dès sa sortie de l’emballage.

Comme le montre l’image, le Nothing Phone (2a) sera équipé d’une double caméra. L’arrière du Phone (2a) logera apparemment une double caméra de 50 mégapixels, le second capteur étant probablement ultra-large. Le design du Phone (2a), avec ses lumières Glyph réduites, diffère considérablement de celui de son grand frère plus cher, le Phone (2), comme le montre l’unité PVT sur la photo.

Nothing Phone 2a PVT Gets:— 120 Hz OLED panel

— Dimensity 7200

— 8/128 GB

— 50MP dual camera setup— Ships with Nothing OS 2.5— Android 14

— New back design— Redesigned Glyph

— Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW—Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Les unités PVT, un sous-ensemble d’appareils de pré-production, sont utilisées pour tester en profondeur la fonctionnalité et la qualité d’un produit avant sa production en série. Elles sont généralement fabriquées en petites séries et ne sont pas destinées à la vente publique. Bien que les unités PVT ne montrent généralement pas exactement le design final d’un appareil, cette fois-ci, elles confirment la nouvelle disposition horizontale de la caméra.

Un modèle à petit prix

Les spécifications simplifiées, avec par exemple un chipset plus abordable que le Snapdragon 8 Gen 1 du Phone (2), pourraient positionner le Phone (2 a) à un prix raisonnable de 400 euros. À ce prix, l’appareil se distinguera par son design distinctif et une expérience Android propre. Le Nothing Phone (2a) pourrait concurrencer efficacement les options de smartphones abordables comme le Google Pixel 7a et le Galaxy A54 de Samsung.

Les précédentes spéculations, tout comme la présente, suggèrent une introduction possible au MWC (Mobile World Congress). Le MWC, l’un des événements de l’industrie mobile les plus importants et les plus suivis au monde, est prévu du 26 au 29 février 2024 à Fira Gran Via à Barcelone, en Espagne. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle sur le fait que le Nothing Phone (2a) sera dévoilé lors de l’événement, alors restez à l’écoute pour des mises à jour.