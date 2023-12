MagSafe arrive sur les iPad Pro 2024 : nouvelles possibilités de recharge et d’accessoires

En revanche, les utilisateurs pourront utiliser les chargeurs sans fil MagSafe avec leurs iPad, ce qui pourrait être très pratique . De plus, ils pourront également attacher des accessoires MagSafe à leurs iPad, ce qui pourrait ouvrir un tout nouveau monde de possibilités. Les iPad étant dotés de batteries plus grandes que les iPhone, Apple pourrait offrir des vitesses de charge plus rapides avec MagSafe sur ses tablettes.

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la norme MagSafe qu’Apple utilisera pour les modèles d’iPad Pro, celle pour les iPhone (MagSafe pour la recharge sans fil et la fixation d’accessoires) ou celle pour les Mac (MagSafe 3 pour la recharge filaire). Toutefois, certains s’attendent à ce que l’entreprise utilise également la norme MagSafe pour les iPhone et les iPad.

Apple a introduit la norme MagSafe pour les iPhone en 2020, et les modèles iPhone 12 ont été les premiers smartphones de l’entreprise à intégrer cette technologie de recharge sans fil et de fixation d’accessoires.