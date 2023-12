Google Play Store Introduit la désinstallation à distance d’applications sur Android

Ces dernières années, Google a pris de nombreuses mesures pour renforcer l’écosystème Android. Aujourd’hui, il ajoute une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs possédant plusieurs appareils d’utiliser le Play Store et de désinstaller à distance les applications installées sur d’autres appareils.

Un utilisateur et informateur connu sous le nom d’Assemble Debug a déclenché l’interrupteur d’une fonction enfouie dans le Google Play Store et a expliqué le fonctionnement de cette fonction en détail. Cette fonction n’est pas encore disponible pour le grand public et ne le sera probablement pas avant un certain temps.

La version du Play Store qu’ils ont utilisée est la 38.8, et la fonctionnalité fait exactement ce que son nom suggère. Supposons que vous ayez deux appareils Android, l’un sur vous et l’autre à la maison. Vous pouvez aller sur le Play Store de votre appareil actuel, sélectionner dans un menu déroulant votre autre appareil et désinstaller une application à distance.

Il s’agit d’une fonction assez intéressante qui complète enfin la fonctionnalité d’installation d’applications à distance du Google Play Store. Il convient de noter que cette fonctionnalité nécessitera probablement que vos deux appareils soient connectés via le même compte et disposent d’une connexion Internet active.

La fonctionnalité comprendra également des filtres pour trier les applications en fonction de leur nom et de leur taille. Elle est censée arriver bientôt sur toutes les plateformes Android, y compris Wear OS, TV, PC et Android Auto.

Une fonctionnalité très utile mais qui demande la sécurisation

Pour désinstaller une application à distance sur Android, vous devez :

Ouvrir le Play Store -> Tapez sur votre profil -> Tapez sur Gérer les applications et les appareils Allez dans la section Gérer et sélectionnez un appareil dans le menu déroulant Les applications installées sur l’appareil sélectionné sont répertoriées Cochez toutes les applications que vous souhaitez désinstaller et, en haut à droite, tapez sur l’icône de la corbeille Enfin, appuyez sur Désinstaller.

Bien que cette fonctionnalité semble intéressante, et elle l’est, je souhaiterais que Google ajoute une authentification biométrique pour la désinstallation des applications. Pour l’instant, nous ne savons pas exactement comment cette fonctionnalité fonctionne en interne ; d’après la description qu’en a fait l’informateur, si quelqu’un de mal intentionné devait s’emparer de l’un de vos appareils ou essayer accidentellement la fonctionnalité, il pourrait tenter de désinstaller des applications sur l’appareil que vous portez sur vous. Inutile de dire que la situation serait très compliquée.