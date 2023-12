Premier aperçu des prototypes de l’iPhone 16 avec modifications de boutons et caméra

Apple a levé le voile sur la série iPhone 15 en septembre de cette année et, avant même cela, nous avions déjà commencé à recevoir des fuites concernant la série iPhone 16. La dernière en date montre les prototypes de modèles non Pro de l’iPhone 16, nous donnant ainsi un premier aperçu du potentiel design des prochains iPhone d’Apple.

Bien que les nouveaux iPhone ne soient pas prêts avant plusieurs mois, les prototypes sont souvent préparés et l’entreprise expérimente plusieurs designs avant d’en finaliser un. MacRumours a mis la main sur trois des prototypes de l’iPhone 16, qui montrent des modifications au niveau des boutons et de la disposition de la caméra.

Ces prototypes montrent les premiers designs de pré-production de l’iPhone 16 et les informations de la publication viennent tôt dans le processus de conception, mais elles donnent une indication de ce que l’on peut attendre de l’iPhone 16. Le premier prototype montre l’iPhone 16 en jaune, avec un mélange de design de module de caméra inspiré de l’iPhone X et de l’iPhone 12. Il obtient le plus ancien design de bouton connu avec un bouton Action et un bouton de volume unifié. C’est aussi le design le plus récent que nous pourrions voir de la part d’Apple depuis des années en ce qui concerne les iPhone non Pro.

Le deuxième rendu présente l’iPhone 16 en rose, avec un bouton Action et des touches de volume physiques séparées. Le troisième et dernier rendu présente l’iPhone 16 en noir nuit, avec un bouton Action plus grand et un bouton Capture pour prendre des photos. Selon la publication, c’est ce design qui sera très probablement retenu pour la production finale.

Contrairement à son prédécesseur, l’iPhone 16 disposera de caméras arrière superposées verticalement, reprenant ainsi le design de l’iPhone 11. « La disposition de la caméra analogue à celle de l’iPhone 12, avec deux lentilles distinctes, a été utilisée plus largement sur les prototypes d’Apple », peut-on lire dans le rapport. Le bouton Action des modèles Pro de l’iPhone 15 de cette année fera également son apparition sur les modèles non Pro de l’année prochaine, marquant ainsi le retrait complet du bouton de mise en sourdine de la gamme iPhone.

Un nouveau bouton de capture

Par ailleurs, le modèle de production final sera également doté d’un bouton de capture (comme on peut le voir sur le modèle noir ci-dessus), selon le rapport. Il s’agira d’une touche dédiée à la prise de photos, dotée d’un capteur de force et d’une fonction de commutation par contact, pour laquelle les informations sont rares pour l’instant. Le second prototype évoqué pourrait être celui qu’Apple utilisera si le bouton de capture ne fonctionne pas dans le design final et pose des problèmes techniques.

Par ailleurs, les touches de volume unifiées que nous avons vues dans le premier prototype (modèle jaune) pourraient fournir aux utilisateurs un retour haptique lorsqu’elles sont pressées, au lieu du clic que l’on obtient avec les touches mécaniques. Apple aurait prévu d’introduire cette fonctionnalité dans les modèles iPhone 15 Pro, mais l’a abandonnée à la dernière minute en raison des difficultés techniques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces touches. Comme cela a été annulé à l’époque, il est possible qu’Apple fasse de même avec ce prototype de l’iPhone 16.

Le modèle de base de l’iPhone 16 devrait être doté d’un écran analogue à celui de son prédécesseur, sans différences majeures. Cela signifie qu’il conservera la Dynamic Island, mais aussi le taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme pour l’iPhone 15, l’iPhone 16 dispose d’un port USB-C en bas de l’appareil.

Un design inspiré de l’iPhone 11

Il s’agit donc des premiers prototypes de l’iPhone 16, qui nous donnent un premier aperçu de ce qu’Apple pourrait prévoir pour ses prochains iPhone. Des modifications supplémentaires sont toujours attendues à la dernière minute avant le début de la production finale, alors prenez toutes les informations mentionnées ci-dessus avec des pincettes.

Si Apple opte pour le design que nous voyons sur l’iPhone noir nuit, il pourrait revenir au design de l’iPhone 11. La seule nouveauté serait le bouton de capture, et ce, uniquement si cela fonctionne pour Apple comme il le souhaite. Bien que nous puissions parler d’un design rafraîchi, il ne sera pas entièrement nouveau en soi.