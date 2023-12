Microsoft s’engage dans un contrat syndical historique sur l’utilisation de l’IA

Le contrat énonce un objectif clair, à savoir veiller à ce que les outils et les technologies apportent des avantages plutôt que des inconvénients aux employés . Plus précisément, il impose à Microsoft d’informer le CWA chaque fois que l’IA ou une technologie d’automatisation connexe est mise en œuvre d’une manière susceptible d’avoir un impact sur les employés.

Cette étape a été franchie grâce à des négociations avec le syndicat Communications Workers of America (CWA). Les dispositions contractuelles en question s’appliquent à plusieurs centaines de membres du personnel du studio de jeux ZeniMax de Microsoft, qui comprend des filiales renommées telles que Bethesda, Arkane et d’autres.