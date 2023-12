Comment suivre le Père Noël avec Google ou Norad ?

Cela commence à ressembler à Noël, et nous nous mettons dans l’esprit des fêtes ! Bien qu’il soit encore un peu tôt pour que le Père Noël fasse ses premiers pas en France, j’ai une ligne directe avec son atelier et je suis là pour vous apporter les dernières nouvelles festives à l’approche de l’événement.

Dans quelques heures, le Père Noël entamera son voyage autour du globe, en passant par le Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, puis l’Asie, l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et, enfin, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Vous pouvez suivre en direct tous les déplacements du Père Noël autour du globe à l’aide des deux traqueurs les plus populaires, Norad et Google.

La tradition qui consiste à regarder où le Père Noël traverse le globe a commencé en 1955 lorsque, selon la légende, un enfant a appelé par erreur le centre de commandement de la défense aérienne continentale (CONAD) de Colorado Springs à la suite d’une erreur d’impression dans un catalogue Sears qui indiquait un numéro à appeler pour parler au Père Noël.

L’armée américaine a compris qu’il s’agissait d’un rêve de relations publiques et a commencé à publier des communiqués de presse sur la localisation du Père Noël chaque année, en y ajoutant des histoires comiques, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) prenant le relais. Au début des années 1980, une ligne téléphonique a été ajoutée pour permettre aux gens d’appeler pour savoir où il se trouve.

Aujourd’hui, il existe de nombreux moyens de savoir ce qu’il advient du Père-Noël, le Santa Tracker de Google ayant rejoint la fête en 2004.

Norad vs Google

Deux choix principaux s’offrent à vous lorsqu’il s’agit de suivre le Père Noël — tous deux proposent des moyens différents de suivre l’événement, mais tout dépend de l’expérience que vous recherchez.

Norad est la première façon de suivre le Père Noël et, selon certains, la meilleure. Ce site web, géré par l’armée américaine, associe la présentation d’une vidéo sur le Père Noël par des colonels bourrus à des informations en direct et à la minute près sur l’endroit où se trouve l’homme au grand costume rouge.

Vous pouvez télécharger l’application sur l’App Store ou le Google Play Store, qui vous proposera un certain nombre de mini-jeux et vous permettra de suivre en direct l’évolution de la distribution des cadeaux.

L’expérience est beaucoup plus rudimentaire que celle d’autres traqueurs, car elle manque de finition et de conception de site web.

Cependant, c’est aussi le plus populaire et il a une histoire réconfortante derrière lui, ainsi qu’une armée de bénévoles prêts à répondre à votre appel pour savoir où se trouve le Père Noël.

Plus récent, le suivi du Père Noël de Google, qui existe depuis 2004, combine la puissance de Google Maps et la connaissance de l’endroit où se trouve le Père Noël.

Bien que Google ne dispose pas de la même puissance de repérage par satellite que le Norad, on peut supposer que le géant de la recherche a conclu un accord avec le pôle Nord pour savoir où il se trouve en temps réel grâce à des recherches, des radars, des lasers et… d’autres choses. Ne nous demandez pas d’interpréter la magie.

Le suivi du Père Noël s’accompagne de toute une série de mini-jeux, ainsi que d’un site web d’une durée d’un mois qui encourage les enfants à apprendre à coder tout en découvrant le pays des merveilles.

Que vous préfériez la version classique et historique de NORAD ou la version moderne et interactive de Google, le suivi du Père Noël est un excellent moyen de se rassembler en famille et d’apprécier l’esprit des fêtes. Joyeux Noël et bonne traque du Père Noël! 🎅🎄🌟