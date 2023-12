2023 a été l’année de l’IA : voici les 7 moments qui l’ont définie

by

by

ChatGPT a peut-être été lancé à la fin de l’année 2022, mais 2023 a sans aucun doute été l’année où l’IA générative s’est imposée dans l’esprit du public.

Non seulement le ChatGPT a atteint de nouveaux sommets (et de nouveaux bas), mais une pléthore de changements sismiques ont secoué le monde, des produits rivaux incroyables aux scandales choquants, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.

Alors que l’année touche à sa fin, revenons sur les 7 événements les plus importants de l’IA qui se sont déroulés au cours des 12 derniers mois. Cette année n’a pas été comme les autres pour l’IA — voici tout ce qui l’a rendue mémorable, en commençant par le début de l’année 2023.

Les rivaux de GPT se précipitent sur le marché

Aucune liste de ce type ne commence sans l’ascension sans précédent de ChatGPT. Le chatbot gratuit d’OpenAI a pris le monde d’assaut, se développant rapidement et captant l’imagination de tout le monde, des leaders de la technologie aux personnes ordinaires dans la rue.

Le service a été lancé en novembre 2022, mais il a commencé à se développer au cours des premiers mois de l’année. Le succès fulgurant de ChatGPT a laissé ses rivaux dans l’embarras pour trouver une réponse. Personne n’était plus terrifié que Google, semble-t-il, qui craignait que l’IA ne rende sa lucrative activité de recherche pratiquement obsolète. En février, quelques mois après l’entrée en bourse de ChatGPT, Google a riposté en lançant Bard, son propre chatbot IA. Puis, un jour plus tard, Microsoft a dévoilé sa propre tentative avec Bing Chat.

Les choses se sont un peu gâtées pour Bing Chat, le chatbot étant sujet à ce que l’on a appelé des « hallucinations », c’est-à-dire des incidents au cours desquels il mentait, inventait de faux faits et, de manière générale, n’était pas fiable.

Les choses se sont un peu mieux passées pour Google Bard — il n’était pas aussi conflictuel et évitait complètement l’utilisation dérangée d’emojis par Bing Chat — mais il avait toujours tendance à ne pas être fiable. Les réponses rapides de Google et de Microsoft à ChatGPT ont montré à quel point leurs tentatives étaient précipitées et à quel point le penchant de l’IA pour la désinformation pouvait être dangereux.

GPT-4 fait parler de lui

Lorsque ChatGPT a été lancé, il était alimenté par un Large Language Model (LLM) appelé GPT-3.5. Ce modèle était très performant, mais présentait certaines limites, comme le fait de ne pouvoir utiliser que du texte comme méthode d’entrée. Une grande partie de cette situation a changé avec GPT-4, qui a été rendu public en mars.

Le développeur de ChatGPT, OpenAI, a déclaré que le nouveau LLM GPT-4 était meilleur sur trois points essentiels : la créativité, l’entrée visuelle et un contexte plus long. Par exemple, GPT-4 peut utiliser des images en entrée et peut également collaborer avec les utilisateurs sur des projets créatifs tels que la musique, les scénarios et la littérature.

À l’heure actuelle, GPT-4 est uniquement disponible derrière un abonnement payant à ChatGPT Plus, qui coûte 20 dollars par mois. Mais même avec cette portée limitée, il a eu un impact considérable sur l’IA. Lorsque Google a annoncé son LLM Gemini en décembre, il a affirmé qu’il était capable de battre GPT-4 dans la plupart des tests. Pourtant, le fait qu’il n’ait pu le faire qu’à quelques points de pourcentage près d’un an après le lancement de GPT-4 vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’avancée du modèle d’OpenAI.

Les images générées par l’IA commencent à tromper le public

Peu d’incidents ont illustré le pouvoir de l’IA pour tromper et désinformer autant qu’une seule image publiée au début de l’année 2023 : celle du pape François vêtu d’un grand blouson blanc.

Cette image improbable avait été créée par un certain Pablo Xavier à l’aide de l’IA Midjourney, mais elle était si réaliste qu’elle a facilement trompé un grand nombre de spectateurs sur les réseaux sociaux. Cela a mis en évidence le caractère convaincant des générateurs d’images d’IA et leur capacité à tromper les gens et à leur faire croire des choses qui ne sont pas réelles.

En fait, la semaine précédant l’apparition de l’image du pape, une autre série d’images a fait la une des journaux pour une raison analogue. Elles montraient l’ancien président Donald Trump en train de se faire arrêter, de se battre avec des policiers et de purger une peine de prison. Lorsque des générateurs d’images puissants sont associés à des sujets sensibles, qu’ils soient liés à la politique, à la santé, à la guerre ou à d’autres domaines, les risques peuvent être extrêmes. Alors que les images générées par l’IA deviennent de plus en plus réalistes, la création du pape François est un exemple amusant de la rapidité avec laquelle nous devrions tous améliorer notre éducation aux médias.

Les images générées par l’IA sont devenues de plus en plus courantes tout au long de l’année, apparaissant même dans les résultats de recherche de Google avant les images réelles.

Une pétition commence à tirer la sonnette d’alarme

L’IA a progressé à une telle vitesse — et a déjà eu des conséquences si alarmantes — que de nombreuses personnes ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à ce que l’IA pourrait engendrer. En mars 2023, ces craintes ont été exprimées par certains des plus éminents leaders technologiques du monde dans une lettre ouverte.

Cette lettre appelait « tous les laboratoires d’IA à interrompre immédiatement, pendant au moins 6 mois, la formation de systèmes d’IA plus puissants que le GPT-4 », afin de donner à la société dans son ensemble le temps d’évaluer les risques. Dans le cas contraire, le développement à grande échelle de l’IA pourrait « poser des risques profonds pour la société et l’humanité », notamment la potentielle destruction d’emplois, l’obsolescence de la vie humaine et la « perte de contrôle de notre civilisation ».

La lettre a été signée par les leaders de la technologie, du cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, au patron de Tesla, Elon Musk, en passant par une série de chercheurs et d’universitaires. Quant à savoir si les entreprises spécialisées dans l’IA ont pris conscience de l’importance des potentiels bénéfices à court terme, c’est une autre affaire — il suffit de regarder Google Gemini, qui, selon ses créateurs, surpasse GPT-4. Espérons que cette lettre ne se révélera pas prophétique.

ChatGPT se connecte à l’Internet

Lors de son lancement, ChatGPT s’est appuyé sur son énorme réservoir de données de formation pour aider à fournir des réponses aux gens. Le problème, c’est que ces données ne pouvaient pas être mises à jour et qu’elles étaient peu utiles si quelqu’un voulait les utiliser pour réserver un restaurant ou trouver un lien pour acheter un produit.

Tout a changé lorsque OpenAI a annoncé une série de plugins qui aideraient ChatGPT Plugins pouvant se connecter à l’Internet. Soudain, une nouvelle façon d’utiliser l’IA pour faire avancer les choses s’est ouverte. Ce changement a également permis d’actualiser et d’élargir considérablement les possibilités du chatbot par rapport à ce qu’il était auparavant. En termes de capacité et d’utilité, il s’agissait d’une amélioration considérable.

Mais ce n’est qu’en mai que ses capacités de navigation ont été étendues lorsque le plugin Browsing through Bing a été annoncé lors de la conférence des développeurs Microsoft Build. Le déploiement a été lent jusqu’en septembre, lorsqu’il est devenu disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus.

Windows se dote d’un nouveau Copilot

Microsoft a lancé Bing Chat au début de l’année, mais l’entreprise n’est pas restée inactive. Elle a enchaîné avec Copilot, une utilisation beaucoup plus étendue de l’IA qui a été incorporée dans les produits de Microsoft, et qui a d’abord été annoncée pour Microsoft 365 Copilot.

Alors que Bing Chat était un simple chatbot, Copilot est davantage un assistant numérique. Il est intégré à plusieurs applications Microsoft, comme Word et Teams, ainsi qu’à Windows 11 lui-même. Il peut créer des images, résumer des réunions, trouver des informations et les envoyer à vos autres appareils, et bien d’autres choses encore. L’idée est de vous faire gagner du temps et de l’énergie sur des tâches longues en les automatisant pour vous. En fait, Bing Chat a même été intégré à Copilot en novembre.

En intégrant Copilot aussi étroitement dans Windows 11, Microsoft a non seulement indiqué sa philosophie en matière d’IA, mais a également relégué au second plan Apple et son système d’exploitation rival macOS. Jusqu’à présent, l’avantage revient à Microsoft, surtout si l’on considère le lancement de Windows 12 en 2024.

La saga de Sam Altman

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a été le visage très visible de toute l’industrie de l’IA depuis que ChatGPT a explosé dans la conscience du monde. Pourtant, tout s’est effondré un jour de novembre lorsqu’il a été renvoyé sans ménagement d’OpenAI, à sa plus grande surprise et à celle du monde entier.

Le conseil d’administration d’OpenAI l’a accusé de ne pas avoir été « toujours franc » dans ses relations avec l’entreprise. La réaction a été rapide et forte, la majorité des employés de l’entreprise menaçant de démissionner si Altman n’était pas réintégré. Microsoft, investisseur d’OpenAI, a proposé des emplois à Altman et à tous les autres employés d’OpenAI qui le souhaitaient, et pendant un moment, il a semblé que la société de Altman était sur le point de s’effondrer.

Puis, aussi rapidement qu’il était parti, Altman a été réintégré, de nombreux membres du conseil d’administration exprimant leurs regrets pour l’ensemble de l’incident. L’Internet a suivi en temps réel le déroulement des événements, avec une question singulière en filigrane de tout ce cirque : pourquoi ? Altman est-il vraiment tombé sur un développement de l’IA qui posait de sérieux problèmes éthiques ? Le projet était-il sur le point d’aboutir à l’AGI ? Y avait-il une lutte pour le pouvoir digne de Game of Thrones, ou Altman était-il simplement un mauvais patron ?

Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité. Mais aucun autre moment de 2023 n’a résumé l’hystérie, la fascination et l’esprit de conspiration suscités par l’IA cette année.