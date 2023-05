Qu’est-ce que Midjourney et comment fonctionne-t-il ?

À quoi cela ressemble-t-il du point de vue d’un générateur d’images d’IA ? Lorsque vous entrez un texte comme « des chats blancs sur la Tour Eiffel post-apocalyptique », l’IA commence par un champ de bruit visuel. On peut considérer cette première étape comme l’équivalent des parasites de la télévision. À ce stade, l’image ne ressemble à rien. Cependant, un modèle d’IA entraîné peut utiliser la diffusion latente pour soustraire le bruit par étapes. Il finira par produire une image qui ressemble aux objets et aux idées du monde réel.

Contrairement à DALL-E, qui est soutenu par OpenAI, le créateur de ChatGPT, Midjourney se décrit comme un projet indépendant et autofinancé . Il n’a d’ailleurs reçu aucun financement extérieur à ce jour. En revanche, OpenAI a levé jusqu’à 10 milliards de dollars auprès de Microsoft et d’une poignée d’autres investisseurs. Étant donné les origines modestes de Midjourney, ses résultats sont donc assez impressionnants.

Midjourney est un exemple d’IA générative capable de convertir des messages en langage naturel en images . Ce n’est que l’un des nombreux générateurs d’images basés sur l’apprentissage automatique qui ont récemment vu le jour. Malgré cela, il est devenu l’un des plus grands noms de l’IA, aux côtés de DALL-E et de Stable Diffusion .