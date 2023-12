L’intelligence artificielle générative (IA) la plus populaire au monde devient « paresseuse » à l’approche de l’hiver — c’est ce qu’affirment certains utilisateurs avisés de ChatGPT.

Selon un récent rapport d’ArsTechnica datant de la fin novembre, les utilisateurs de ChatGPT, le chatbot d’IA alimenté par le modèle de langage naturel GPT-4 d’OpenAI, ont commencé à remarquer quelque chose d’étrange. En réponse à certaines demandes, GPT-4 refusait d’accomplir des tâches ou fournissait des réponses simplifiées « paresseuses » au lieu des réponses détaillées habituelles.

OpenAI a reconnu le problème, mais a affirmé qu’elle n’avait pas intentionnellement mis à jour le modèle. Certains pensent maintenant que cette paresse pourrait être une conséquence involontaire du fait que GPT-4 imite les changements de comportement saisonniers de l’homme.

we’ve heard all your feedback about GPT4 getting lazier! we haven’t updated the model since Nov 11th, and this certainly isn’t intentional. model behavior can be unpredictable, and we’re looking into fixing it 🫡

Baptisée « hypothèse de la pause hivernale », cette théorie suggère que, puisque GPT-4 se nourrit de la date du jour, il a appris, grâce à ses vastes données d’entraînement, que les gens ont tendance à terminer les grands projets et à ralentir leur activité en décembre. Les chercheurs se penchent de toute urgence sur la question de savoir si cette idée apparemment absurde a du poids. Le fait qu’elle soit prise au sérieux souligne la nature imprévisible et humaine des Large Language Model (LLM) tels que GPT-4.

OMG, the AI Winter Break Hypothesis may actually be true?

There was some idle speculation that GPT-4 might perform worse in December because it “learned” to do less work over the holidays.

Here is a statistically significant test showing that this may be true. LLMs are weird.🎅 https://t.co/mtCY3lmLFF

—Ethan Mollick (@emollick) December 11, 2023