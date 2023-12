Le Galaxy S24 Ultra aurait une caméra avec un zoom 10x

Le Galaxy S24 sera présenté dans un mois environ, et nous continuons à voir de nombreuses fuites. Aujourd’hui, il semblerait que des informations sur la caméra soient à nouveau disponibles en ligne, et il semblerait que la caméra 10x soit conservée.

Le média coréen The Elec a rapporté des informations sur le fournisseur de la caméra pour la série Galaxy S24. Le média affirme que le Galaxy S24 Ultra sera équipé d’une caméra principale de 200 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif 5x de 50 mégapixels et d’un téléobjectif 10x de 10 mégapixels.

La présence de caméras 5x et 10x contredit la plupart des précédentes rumeurs concernant la configuration de la caméra du Galaxy S24 Ultra. Les fuites ont affirmé que le S24 Ultra offrirait soit un zoom 3x et 10x, soit une combinaison 3x et 5x. Nous n’avons pas entendu de fuites majeures concernant le smartphone avec une combinaison 5x et 10x auparavant.

Un Galaxy S24 Ultra avec des caméras 5x et 10x au lieu d’une combinaison 3x/10x signifie probablement que Samsung s’appuiera sur la caméra principale de 200 mégapixels pour un zoom 2x à 3x pour le recadrage de l’image. La société utiliserait probablement des techniques de fusion d’images pour améliorer la qualité de l’image avec un zoom 3x à 4,9 x, en combinant les résultats des caméras 1x et 5x. Mais cette configuration pourrait également permettre d’obtenir un meilleur zoom à longue portée, car Samsung pourrait s’appuyer sur la caméra 5x de 50 mégapixels pour obtenir davantage de détails au-delà de 10x.

Par ailleurs, The Elec rapporte que les Galaxy S24 et S24+ proposeront effectivement une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléphoto de 10 mégapixels (apparemment un appareil photo 3x). Cela correspondrait en gros aux Galaxy S23 et S23+.

En outre, la source coréenne indique que Samsung prévoit d’expédier 35,2 millions d’unités de la série Galaxy S24 d’ici la fin de l’année prochaine. Ce chiffre comprend 13,5 millions d’unités du modèle standard (38 %), 5,8 millions d’unités du modèle Plus (16 %) et un nombre important de 15,9 millions d’unités du modèle Ultra (45 %). C’est notamment le modèle Ultra qui détient la plus grande part, constituant 45 % du plan d’expédition global des trois séries Galaxy S24 d’ici à la fin de l’année prochaine.