Honor Magic 6 : une impressionnante caméra et un système de charge de 66 W

Le Honor Magic 6, qui n’a pas encore été annoncé, a récemment été repéré par l’autorité chinoise 3C, et le listing confirme que le smartphone dispose d’une vitesse de charge maximale de 66 W , la même que celle de la série Honor Magic 5. Peut-être que le modèle Pro offrira une vitesse de charge plus élevée, mais ce n’est qu’une supposition pour l’instant.

Le nouveau fleuron de Honor, le Magic 6, ne devrait pas être commercialisé avant l’année prochaine, mais des informations sur le smartphone ont déjà été divulguées. Nous avons déjà parlé du chipset du Magic 6, le Snapdragon 8 Gen 3, le processeur le plus récent et le plus puissant de Qualcomm, mais de nouveaux détails sur le flagship sont apparus en Chine.