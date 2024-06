Google Maps va désormais stocker l’historique de vos positions sur votre appareil

Google Maps modifie en profondeur ses pratiques de stockage des données de localisation, passant de sauvegardes basées sur le cloud à un stockage local sur les appareils des utilisateurs.

Cette transformation, qui reflète peut-être une attention accrue à la confidentialité, signifie que vous ne pourrez plus accéder à votre historique de la chronologie (Timeline) sur le Web après le 1er décembre. C’est un compromis important à considérer si vous êtes un utilisateur fréquent de cette fonctionnalité, surtout depuis le navigateur. En même temps, la perspective que quelqu’un puisse accéder à votre compte Google et voir tous les endroits où vous êtes allé, y compris les routes que vous avez prises, en détail, est probablement assez effrayante.

Si vous n’êtes pas familier avec cette fonctionnalité, Timeline suit les trajets et les voyages des utilisateurs en se basant sur les données de localisation de leur smartphone. Au lieu de lier ces informations aux comptes Google, les données seront désormais associées aux appareils individuels. Vous pourrez donc toujours accéder aux données, mais uniquement depuis votre appareil mobile ou un appareil que vous avez utilisé lors de vos déplacements.

Vous avez jusqu’au 1er décembre pour sauvegarder votre historique de voyage sur votre appareil mobile. Après cette date, Google tentera de transférer les 90 derniers jours de données vers le premier appareil sur lequel un utilisateur se connectera à Google, en supprimant toutes les données plus anciennes. Pour continuer à utiliser Timeline, les utilisateurs doivent ajuster les paramètres dans l’application Google Maps sur leurs appareils mobiles. Ils peuvent choisir de conserver les données de localisation indéfiniment jusqu’à suppression manuelle ou opter pour une suppression automatique après trois, 18 ou 36 mois.

Une mesure additionnelle pour la confidentialité de Google Maps

Ce n’est pas la seule mesure prise par Google pour protéger les utilisateurs et leur confidentialité. La société a également pris des mesures telles que la suppression des lieux sensibles de l’historique et la limitation de l’accès des autorités aux données de localisation, mais celle-ci est certainement la plus drastique.

Il vous reste encore quelques mois pour sauvegarder manuellement vos informations de localisation si c’est quelque chose qui vous tient à cœur, mais le compte à rebours a commencé.