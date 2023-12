Google Pixel 8 Pro : vers une intégration IA avancée avec « Fondue Topshot »

Étant donné que « fondue » est le nom de code interne de Google pour Meilleure prise, et que « topshot » est le nom actuel de Top Shot, il n’est pas nécessaire d’être le plus grand détective du monde pour comprendre où l’application Pixel Camera pourrait aller ensuite avec cela.

Si je vous ai déjà perdu, « Meilleure prise » est une option des Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour les photos de groupe. Si vous avez pris plusieurs photos d’un groupe, elle crée une image composite dans laquelle la version la plus attrayante de chaque visage (souriant, yeux ouverts) est combinée pour vous donner le meilleur résultat possible.

Si vous avez lu mon test du Google Pixel 8 Pro , vous savez que les smartphones sont dotés de fonctionnalités d’IA, notamment pour la prise de photos — et deux des outils d’IA les plus en vue pourraient être sur le point de fusionner.