Microsoft Teams améliore le mode Talkie-walkie avec des capacités multicanaux

L’une des fonctions les plus étranges de Microsoft Teams fait l’objet d’une mise à jour majeure afin de rendre le service encore plus personnalisé. L’outil de vidéoconférence a révélé qu’une extension du mode Talkie-walkie, qui permettra désormais de communiquer sur plusieurs canaux, est en cours de déploiement.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Teams pourront désormais se connecter rapidement à plusieurs équipes ou comptes, ce qui devrait améliorer la communication et la collaboration au sein des projets et des entreprises.

Annoncé pour la première fois en janvier 2020, d’abord pour les appareils Android, l’application Talkie-walkie dans Teams est décrit dans la feuille de route comme « une expérience push-to-talk qui permet une communication vocale claire et sécurisée sur le cloud, permettant aux équipes de communiquer instantanément sur un canal ».

Cette fonctionnalité est destinée à un certain nombre de cas d’utilisation industriels spécifiques et pourrait réduire le nombre d’appareils que les employés doivent transporter chaque jour tout en offrant une sécurité accrue par rapport aux appareils analogiques. Elle peut fonctionner sur une connexion cellulaire ou sans fil, les utilisateurs n’ayant qu’à appuyer sur un bouton et à le maintenir enfoncé pour parler à leur équipe, et à relâcher le bouton pour écouter.

Le nouvel ajout, qui est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’appareils iOS et Android, permettra aux utilisateurs de se connecter à un maximum de 5 canaux favoris en mode multicanal, ainsi que d’écouter automatiquement les transmissions entrantes de ces canaux favoris et d’initier facilement des transmissions PTT sur ces canaux.

Idéale en déplacement

Les employés de première ligne peuvent renforcer l’utilité de la fonction talkie-walkie en connectant un casque avec ou sans fil, Microsoft cherchant à étendre Teams au plus grand nombre d’utilisateurs possible.

Au cours des derniers mois, l’entreprise s’est efforcée de rendre Teams plus agréable pour les utilisateurs mobiles, notamment en facilitant la participation aux réunions Teams à l’aide d’un smartphone, en supprimant certaines étapes inutiles et en veillant à ce que les utilisateurs soient configurés comme ils le souhaitent lorsqu’ils se joignent à un appel.