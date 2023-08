Vous pouvez maintenant vérifier votre profil Threads sur Mastodon

Pour comprendre le fonctionnement de cette fonctionnalité, il est important de noter qu’elle utilise des liens rel=me . L’utilisateur ajoute un lien HTTPS dans les métadonnées de son profil, et Mastodon vérifie si le lien redirige vers une page Web qui inclut un attribut rel=me renvoyant au profil Mastodon de l’utilisateur. Ce processus de vérification confirme la propriété de l’utilisateur et affiche une coche de vérification à côté du lien.

