Mastodon 4.2 apporte des fonctionnalités indispensables au réseau social

Les mises à jour de Mastodon doivent être installées par l’administrateur du serveur que vous utilisez avant que vous puissiez essayer les nouvelles fonctionnalités. De nombreux serveurs populaires ont déjà été mis à jour, notamment mastodon.social , mastodon.online et mas.to . D’autres serveurs seront mis à jour dans les jours et semaines à venir.

L’article de blog explique que « l’interface de recherche est entièrement nouvelle et s’inspire de l’application Ivory : pendant que vous tapez, une fenêtre contextuelle vous propose des actions rapides, comme aller directement au hashtag, rechercher uniquement des profils ou, lorsque vous écrivez ou collez une URL, ouvrir l’URL dans Mastodon. Vos récentes recherches sont maintenant disponibles pour un accès rapide, et les résultats de recherche utilisent le défilement infini ».

Mastodon disposait déjà d’une fonction de recherche, mais celle-ci se limitait essentiellement à la recherche de noms et de hashtags, et non de texte dans les posts. Cela a finalement changé avec la nouvelle mise à jour, qui vous permet de rechercher des messages comme vous le feriez sur d’autres plateformes. Vous pouvez également utiliser des filtres pour les sondages, des utilisateurs spécifiques ou des dates, à l’instar de la recherche Discord ou de l’ancienne recherche avancée Twitter.

La plateforme de réseaux sociaux a été mise à jour plusieurs fois depuis lors, et maintenant Mastodon 4.2 est en train de se déployer avec une traditionnelle recherche de texte, des mises à jour du design et d’autres améliorations importantes .

C’est une bonne chose à bien des égards. Vous pouvez créer une petite communauté intentionnelle sur votre serveur local, et les serveurs qui sont remplis de contenus et/ou d’utilisateurs abusifs, illégaux et nuisibles sont largement ostracisés. Mais, il présente quelques workflows, disons, peu intuitifs pour les personnes habituées aux réseaux à une seule instance.

Mastodon a connu un pic de popularité l’année dernière, car sa conception open source et décentralisée en a fait une alternative préférable à l’état de décomposition rapide de Twitter (maintenant « X ») sous une nouvelle direction. L’une des nombreuses qualités de Mastodon est que, contrairement à Twitter X, Bluesky, Instagram et la plupart des autres plateformes de réseaux sociaux, la base d’utilisateurs est répartie entre des milliers d’instances, chacune pouvant décider de se fédérer avec les autres ou de les bloquer.