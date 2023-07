Mastodon vendra bientôt des produits dérivés pour financer son équipe de développement

La populaire plateforme décentralisée open source qui partage la même envergure que Twitter X, Mastodon, lancera bientôt ses produits dérivés.

La société a annoncé que les produits dérivés serviraient à collecter des fonds pour son équipe de développement. Le PDG Eugen Rochko a confirmé que les parrainages étaient ouverts depuis Patreon.

Dans les semaines à venir, Mastodon sortira un nouveau set de produits dérivés comprenant des autocollants, des tasses, des t-shirts et des pin’s en émail. Selon TechCrunch, tous ces produits dérivés exclusifs à Mastodon ont été créés par Dopatwo, un artiste d’animation qui compte 1,08 million d’abonnés sur YouTube.

Dans un article de blog, Mastodon précise également que son partenariat avec FRESH Merch pour la production de ces vêtements. Cette collaboration permettra également de garantir que les produits seront créés avec le « plus haut degré de qualité ».

« Malgré nos réalisations impressionnantes dans la construction du nouveau Web social, Mastodon est une association à but non lucratif avec une très petite équipe et des ressources limitées — l’équipe principale n’est composée que de deux développeurs. 100 % des recettes, une fois les coûts de fabrication récupérés, nous reviendront et nous aideront à consacrer davantage de ressources au développement de votre logiciel de réseaux sociaux décentralisés préféré », a écrit Rochko dans son message.

Les produits dérivés de Mastodon seront disponibles en quantité limitée

La scène commune que nous voyons à la télévision chaque fois qu’il y a un lancement de produits dérivés est que les articles se vendent rapidement. C’est normal pour les célébrités et les influenceurs en ligne qui ont beaucoup de fans qui achèteront certainement la marchandise. Dans le cas de Mastodon, l’entreprise ne sait pas encore si ses produits dérivés seront bien accueillis. Si c’est le cas, on s’attend à ce qu’ils génèrent des revenus significatifs pour les efforts de développement.

Mastodon a interrogé de nombreuses personnes sur les produits dérivés qu’elle vendra bientôt. Plus de 6 700 personnes ont confirmé qu’elles achèteraient certainement les articles dès leur lancement. Malheureusement, toutes les personnes interrogées ne pourront pas acheter les t-shirts, les tasses et les autres produits, car seuls 250 exemplaires de chaque article seront fabriqués.

Pour l’instant, Mastodon n’a pas encore annoncé les prix officiels des produits. Cependant, si vous souhaitez devancer les autres acheteurs de produits dérivés, vous pouvez vous inscrire prochainement à l’e-mail de Mastodon afin de ne pas manquer les notifications importantes concernant les produits.

Bien que Mastodon reste silencieuse sur la date de sortie des produits dérivés, ceux-ci devraient être mis en vente dans les semaines à venir. Si les ventes de produits dérivés se déroulent mieux que prévu, Mastodon pourrait organiser d’autres ventes en direct à l’avenir.

Avec des collectionneurs de produits dérivés partout dans le monde, les produits dérivés limités de Mastodon devraient s’écouler rapidement. Avec le changement de marque de Twitter en X, de nombreuses personnes pourraient explorer d’autres plateformes pour changer.