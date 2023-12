Apple mise sur l’IA pour l’iPhone 16 avec un microphone amélioré

L’iPhone 16 a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps, et les fuites et rumeurs récentes donnent une image plus claire de ses potentielles mises à jour. Nous avons déjà entendu que iOS 18 est susceptible d’apporter plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA aux iPhone en 2024, et maintenant une nouvelle rumeur suggère que Apple prévoit de donner à l’iPhone 16 un microphone amélioré pour le préparer à un Siri de nouvelle génération.

Le chevronné analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme dans un nouvel article de blog relayé par MacRumors qu’une étude de la chaîne d’approvisionnement montre que « tous les modèles d’iPhone 16 présenteront une mise à niveau significative des spécifications du microphone ».

La principale amélioration sera apparemment « un meilleur rapport signal/bruit (SNR) pour améliorer l’expérience Siri de manière significative », ce qui, selon Kuo, montre qu’Apple est susceptible « d’intégrer davantage de capacités AI/AIGC dans Siri en tant qu’argument de vente clé de l’iPhone 16″.

Cette spéculation fait suite à des rumeurs antérieures, selon lesquelles Apple utiliserait de Large Language Model (LLM) pour faire de Siri « l’assistant virtuel ultime ». Apparemment, les premières démonstrations de cette nouvelle technologie d’assistant vocal devraient avoir lieu lors de la WWDC 2024.

Travailler sur l’intégration de l’IA dans l’iPhone n’est pas surprenant, car vous avez probablement déjà remarqué que l’IA fait de plus en plus partie de nos vies et de la technologie que nous utilisons.

Le nouvel eldorado sur mobile

En effet, l’IA sur appareil s’annonce comme le prochain grand champ de bataille pour les smartphones en 2024, après plusieurs années de compétition axée sur les caméras. Le Pixel 8 Pro est récemment devenu le premier smartphone doté de l’IA de Google, avec une mise à jour qui débloque de nouvelles fonctionnalités alimentées par Gemini Nano, la plus petite version du nouveau modèle d’IA de Google.

Siri a commencé à traiter son audio sur l’appareil par défaut dans iOS 15 en 2021, Apple est donc susceptible de poursuivre cette tendance même avec une version plus puissante de son assistant vocal. Si les limites actuelles de Siri sont en grande partie dues à la technologie sous le capot, un nouveau microphone contribuerait certainement à améliorer sa fiabilité.

La grande question que soulève cette rumeur est de savoir dans quelle mesure les améliorations apportées par Apple en matière d’intelligence artificielle, y compris un Siri de nouvelle génération, fonctionneront sur les anciens iPhone. Le microphone n’est qu’une petite partie de l’expérience de l’assistant vocal, et les micros actuels de l’iPhone sont certainement assez performants pour permettre aux iPhone d’aujourd’hui de fonctionner avec une future version de Siri d’Apple.

Mais la combinaison de la nouvelle puce — l’iPhone 16 héritera probablement de la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, tandis que le 16 Pro recevra une nouvelle puce Apple — et d’autres maillons de la chaîne de l’IA comme ce microphone annoncé pourrait signifier que les iPhone de l’année prochaine pourraient être le seul moyen d’expérimenter les fonctionnalités de l’IA qu’Apple a en réserve.

Cela aiderait certainement Apple à nous convaincre de mettre à jour nos appareils, ce qu’elle a de plus en plus de mal à faire ces dernières années. Les ventes de smartphones étant en baisse, l’IA sera probablement un nouvel élément de différenciation matériel pour les géants de la téléphonie.