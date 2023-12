SpaceX partage une impressionnante vidéo du lancement de Starship

SpaceX a partagé de nouvelles images spectaculaires du lancement, le mois dernier, de la fusée la plus puissante jamais réalisée.

Le contenu cinématographique montre le booster Super Heavy du premier étage et le vaisseau spatial Starship (collectivement connu sous le nom de Starship) s’élançant vers le ciel lors du deuxième vol d’essai intégré du véhicule, qui pourrait un jour transporter des astronautes sur la Lune, sur Mars et au-delà.

On y voit également des gros plans de la séparation des étages, une manœuvre cruciale au cours de laquelle l’étage supérieur du Starship se déconnecte du booster, ainsi que la fin explosive du booster et du vaisseau spatial quelques instants plus tard. Des séquences supplémentaires montrent les opérateurs de la mission et le chef de SpaceX, Elon Musk, en train d’observer le déroulement de la mission.

Malgré les explosions en vol, SpaceX considère la mission comme un succès, car le Starship a réussi à se séparer de ses étages, une étape importante qu’il n’avait pas réussi à franchir lors du premier vol d’essai du véhicule en avril.

« Ce que nous avons fait lors de ce deuxième vol fournira des données inestimables pour continuer à développer rapidement le Starship », a déclaré SpaceX dans les commentaires accompagnant la vidéo.

Le Starship mesure 120 mètres de haut et produit une poussée colossale de 2 200 kN (kilonewtons) au moment du lancement, soit plus du double de la poussée générée par la fusée Saturn V qui a lancé les astronautes d’Apollo vers la lune il y a 5 ans, et près du double de la poussée générée par la nouvelle fusée Space Launch System de la NASA, qui a été testée pour la première fois l’année dernière lors d’une mission sans équipage vers la lune.

SpaceX prépare actuellement le troisième vol d’essai du vaisseau, qui devrait être prêt à partir avant la fin de l’année, selon Musk. Toutefois, le dernier mot revient à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), qui mène actuellement une enquête sur le vol du mois dernier. Une fois l’enquête terminée, la FAA décidera des conditions à remplir pour l’octroi d’un permis de lancement.