Steve Hotelling, innovateur clé chez Apple, quitte l’entreprise après une carrière remarquable

by

by

Le nom de Steve Hotelling ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sans doute bon nombre des inventions sur lesquelles il a travaillé chez Apple. Bloomberg rapporte que Steve Hotelling quitte Apple après une longue et illustre carrière. Il a participé à la création de plusieurs fonctions importantes qui sont aujourd’hui utilisées sur un grand nombre de produits Apple. Le multi-touch en est une, par exemple.

Vous vous souvenez peut-être que Steve Jobs a présenté l’iPhone le 9 janvier 2007 en déclarant : « Nous avons inventé une nouvelle technologie appelée multi-touch qui est phénoménale. Elle fonctionne comme par magie. Vous n’avez pas besoin de stylet. Elle est bien plus précise que n’importe quel écran tactile jamais commercialisé. Il ignore les touches involontaires, il est super intelligent. Il est possible d’effectuer des gestes à plusieurs doigts et nous l’avons breveté ».

Bien entendu, c’est grâce à la technologie multi-touch que nous pouvons pincer et zoomer sur nos smartphones. Elle est devenue une caractéristique essentielle de l’iPhone à ses débuts, avant de s’imposer sur les appareils Android. En 2010, Apple a intenté un procès à HTC pour 20 brevets qu’elle prétendait avoir été violés par HTC avec ses smartphones. L’un de ces brevets concernait la technologie multi-touch. Apple et HTC ont conclu un accord deux ans plus tard, HTC acceptant de concéder une licence sur les brevets.

Si Hotelling avait travaillé sur le multi-touch et rien d’autre, il aurait pu quitter Apple en sachant qu’il avait contribué à créer une technologie importante utilisée sur tous les smartphones aujourd’hui. Mais, il a également contribué à la création de Touch ID, le premier capteur d’empreintes digitales fiable sur un téléphone.

En 2012, Apple a acheté la société de sécurité biométrique AuthenTec pour 356 millions de dollars et Touch ID a fait ses débuts l’année suivante sur l’iPhone 5 s. Hotelling a également travaillé sur le système de reconnaissance faciale 3D sécurisée Face ID qui a fait ses débuts sur l’iPhone X en 2017. Il a également participé à l’élaboration de l’écran ProMotion à 120 Hz et était responsable de l’équipe d’ingénierie de la caméra, qui a travaillé au développement de capteurs d’image personnalisés. Il a également eu un rôle à jouer dans le développement de l’ordinateur spatial Vision Pro d’Apple qui sortira au début de l’année prochaine.

Un collègue de longue date a déclaré à Bloomberg que « personne n’était plus brillant que Steve ». Il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président chez Apple, où il rendait compte à Johny Srouji, vice-président principal des technologies matérielles de l’entreprise, et il quitte Apple en tant que cadre responsable des technologies d’écran tactile, des capteurs de santé et de Face ID. Plusieurs cadres vétérans d’Apple faisant partie de l’équipe de Srouji reprendront le flambeau là où Hotelling s’est arrêté.