X étend les capacités communautaires avec partage de messages aux abonnés

Au cours des derniers mois, la plateforme X d’Elon Musk s’est efforcée d’améliorer ses fonctions communautaires , se positionnant ainsi en vue d’une concurrence accrue avec des plateformes telles que Reddit et Facebook. Parmi les principales améliorations, citons le tri des messages pour les communautés épinglées, une option permettant de mettre en avant les communautés sur les profils des utilisateurs et la possibilité pour les comptes privés de rejoindre les communautés.

La nouvelle fonctionnalité de X, récemment annoncée par un ingénieur de X, est actuellement disponible sur iOS et devrait être déployée sur le Web et les plateformes Android sous peu. Les utilisateurs souhaitant diffuser un message communautaire peuvent le faire en sélectionnant l’option « Envoyer également aux personnes qui suivent » lorsqu’ils publient un message dans une communauté, ce qui rend le message visible sur le profil de l’auteur du message.