Nouvelles spéculations sur la Nintendo Switch 2 : possibilité d’une version OLED

Nous nous rapprochons de 2024, et les fuites concernant la Nintendo Switch 2 ne font que commencer, à l’image du dernier rapport de Chosun Biz.

Selon la dernière révélation de l’auteur de la fuite, la très attendue Nintendo Switch 2 pourrait potentiellement être dotée d’un écran OLED. Le rapport dévoile que Nintendo aurait pris contact avec Samsung pour acquérir des panneaux OLED, ce qui soulève des questions sur la technologie d’affichage de la prochaine console.

La Nintendo Switch 2 n’est peut-être pas encore sur le marché, mais les premières fuites suggèrent que la prochaine console aura une option OLED, le même traitement que celui que nous avons vu sur le modèle standard.

Contrairement aux rumeurs faisant état d’une dalle LCD du fabricant japonais Sharp, l’engagement annoncé de Nintendo avec Samsung introduit la possibilité d’un double modèle pour la Switch 2. Ce scénario spéculé comprend une version standard avec un écran LCD et une variante haut de gamme dotée d’une technologie OLED plus avancée, reflétant la gamme actuelle de la Nintendo Switch.

Bien que la rumeur de l’écran OLED soit captivante, il est crucial d’aborder de telles informations avec un certain degré de scepticisme. Le rapport indique que Nintendo a approché Samsung pour des panneaux OLED destinés à « divers appareils informatiques », ce qui laisse place à la spéculation quant à l’application exacte.

Tant que Nintendo n’aura pas officiellement répondu à ces rapports, les détails concernant la technologie d’affichage de la Switch 2 resteront du domaine des rumeurs non vérifiées.

Ajoutant à la spéculation, un initié de l’industrie nommé Ravengus suggère un lancement plus tôt que prévu pour la Nintendo Switch 2, laissant entendre une sortie dans les premiers mois de l’année à venir.

It looks like the Nintendo Switch 2 will be coming out early next year. There will be a lot worth buying in the coming year.

— Revegnus (@Tech_Reve) December 4, 2023