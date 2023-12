Windows 11 pourrait remplacer un raccourci favori par davantage d’IA

Microsoft teste actuellement la suppression d’une fonctionnalité populaire de Windows 11 et son remplacement par l’IA.

La marque a récemment déployé la version preview de Windows 11 pour le canal Dev. Dans la nouvelle build, le raccourci vers Copilot est une fonctionnalité principale du système d’exploitation. Le raccourci Copilot sera situé dans le coin inférieur droit de l’écran et remplacera le bouton « Afficher le bureau », courant sur Windows depuis 2009, selon Neowin.

La fonction « Afficher le bureau » est un raccourci facile pour minimiser toutes les applications et vous permet de revenir à votre bureau en un seul clic. Cependant, Microsoft cherche à rendre son assistant IA Copilot plus efficace et plus présent sur le bureau de Windows. Sa position sur le bureau le placera près du centre de notification et de l’heure et de la date, ce qui le rendra potentiellement plus facile à localiser et à utiliser.

La fonctionnalité Afficher le bureau, qui était autrefois par défaut, est désormais désactivée dans la mise à jour de la build preview, mais elle est toujours disponible dans le système et peut être activée manuellement.

Vous pouvez l’activer en sélectionnant Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches > Sélectionnez le coin le plus éloigné de la barre des tâches pour afficher le bureau. Vous pouvez ensuite l’attacher à l’endroit de votre choix sur votre barre des tâches.

L’IA partout !

Bien que Microsoft teste cette configuration, rien ne garantit qu’elle sera intégrée dans une version publique de Windows. Dans l’apparence actuelle de Windows, l’icône Copilot est située à droite de la barre de recherche, ce qui constitue un cadre de référence plus centré sur un bureau standard.

Neowin note que Microsoft a développé et testé la fonctionnalité « Afficher le bureau » pendant un certain temps avant de la proposer au public. Peut-être qu’une version finale de l’emplacement de l’icône Copilot permettra à Afficher le bureau de rester activé sous une forme ou une autre, surtout si l’on considère que l’assistant IA de Microsoft inclut également la fonction d’activation vocale en tant que fonction d’accessibilité.