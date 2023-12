Discord revitalise son application mobile avec un focus sur la messagerie et l’intuitivité

Discord dévoile un nouveau look pour ses applications iOS et Android

Discord a lancé une refonte majeure de son application mobile, mettant la messagerie au premier plan tout en apportant une foule de petites améliorations demandées par les utilisateurs. L’application remaniée vise à offrir une expérience plus intuitive et conviviale aux utilisateurs de Discord en déplacement, en mettant l’accent sur une navigation améliorée, des performances accrues et une interface rafraîchie.

Inspirée par les commentaires des utilisateurs, l’application remaniée adapte l’expérience mobile de Discord à l’utilisation en déplacement par rapport à sa populaire application de bureau, tout en changeant les choses pour mieux organiser la suite de fonctionnalités sociales de Discord, qui ressemble à un couteau suisse.

« En 2015, nous nous sommes concentrés sur la création d’excellents produits pour les joueurs sur PC, l’application mobile servant de compagnon en cas d’absence de connexion », a écrit Francesco Polizzi, chef de produit du groupe Discord, dans un article de blog décrivant les changements. Au fil du temps, la quantité de « choses » que Discord peut faire a augmenté de façon exponentielle.

Au cœur de la refonte se trouve une structure de navigation repensée qui sépare les serveurs et les messages dans des onglets distincts.

Premièrement, les anciens boutons de navigation de Discord ont disparu, remplacés par une nouvelle série d’onglets qui dirigent les utilisateurs mobiles vers les serveurs, les messages, les notifications et leur propre profil. L’entreprise a expérimenté un design plus horizontal de type dock, mais a finalement conservé les serveurs organisés dans une colonne verticale à gauche, comme la précédente version mobile et l’application de bureau. Comme certaines personnes appartiennent à de très nombreux serveurs et aiment passer de l’un à l’autre, Discord a choisi de conserver la disposition classique pour afficher autant de serveurs que possible en même temps.

Pour aider les utilisateurs à suivre leurs mentions, l’application conserve son onglet « notifications » comme auparavant. C’est là que vous pourrez consulter vos @mentions, les événements du serveur, les mises à jour des demandes d’amis ou les réponses à vos messages. Chaque notification est actionnable, ce qui signifie que vous pouvez appuyer dessus pour accéder directement à la conversation où elle a été postée.

Une section pour les messages

Les messages ont désormais leur propre section dans l’application, rassemblant les DM et les DM de groupe en un seul endroit. C’est déjà une grande amélioration par rapport à la façon dont l’application était organisée auparavant et la nouvelle disposition ajoute également une zone de statut en haut, vous montrant ce que font vos amis en temps réel afin que vous puissiez vous joindre à eux. Grâce à l’option de favoris d’un DM spécifique ou d’un DM de groupe, la partie messagerie de l’application fonctionne davantage comme Messages sur l’iPhone, en regroupant vos contacts les plus fréquents en haut de l’écran pour en faciliter l’utilisation.

En cliquant sur un canal ou un fil de messages, les informations s’affichent désormais plus clairement, les médias, les liens, les fichiers et les membres étant regroupés dans un design plus épuré et plus grand. La recherche a également fait l’objet d’une refonte majeure et peut désormais renvoyer des résultats pour les messages, les pièces jointes, les messages épinglés et les fichiers par le biais d’une barre de recherche universelle. Dans l’ensemble, la plupart des améliorations apportées à Discord font écho à d’autres applications centrées sur les messages, notamment celles d’Apple, en optimisant l’expérience mobile en fonction de la manière dont les utilisateurs ont tendance à utiliser l’application lorsqu’ils sont en déplacement.

D’autres améliorations visent à rendre l’application plus attrayante visuellement, avec notamment une page de profil remaniée qui met en avant l’intérêt récent de Discord pour les profils personnalisés. En outre, le partage de photos et de vidéos est amélioré et prend en charge des fichiers de plus grande taille, tandis que les appels vidéo et vocaux bénéficient d’une toute nouvelle interface utilisateur adaptée aux mobiles. Pour couronner le tout, Discord dispose enfin d’un véritable mode nuit.

Pas uniquement visuel

Au-delà de la navigation, la nouvelle application mobile offre de nombreuses améliorations en termes de performances, notamment une réduction de 55 % du temps d’ouverture de l’application sur Android et de 43 % sur iOS. L’application consomme également quatre fois moins de données lorsqu’elle se charge pour la première fois, et elle conserve les messages récents en cache en arrière-plan pour un accès plus rapide.