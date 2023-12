Bing révolutionne la recherche avec Deep Search de Microsoft

Microsoft a récemment regroupé toutes les fonctions assistées par l’IA de son vaste portefeuille de produits sous le nom de Copilot, avec un nouveau logo et une disponibilité accrue. À l’aube de 2024, l’entreprise a détaillé une poignée de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt déployées.

Mais la plus grande amélioration dans ce domaine est Deep Search, qui sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Bing. En résumé, si l’IA était destinée à réimaginer l’expérience de la recherche sur le Web et à la rendre plus gratifiante, Deep Search est la réponse. Elle décompose une requête simple en plusieurs directions et présente des réponses pertinentes pour chacune d’entre elles, ce qui vous évite les étapes de recherche ultérieures.

En effet, Microsoft prépare une nouvelle fonctionnalité de Bing qui devrait vous éviter d’avoir à inventer votre propre requête IA. Cette fonction, baptisée Deep Search (recherche approfondie) et alimentée par GPT-4, prend en compte votre requête Bing et la développe, ce qui permet au moteur de recherche de trouver des réponses sur plusieurs sujets liés à votre question sur le Web.

Selon Microsoft, Deep Search n’est pas une alternative à la recherche traditionnelle sur le Web. Il s’agit plutôt d’un système complémentaire qui tente de poser des questions pertinentes en rapport avec votre requête initiale et qui trouve les réponses de manière proactive.

À titre d’exemple, Microsoft montre comment Bing transforme une recherche vague du type « comment fonctionnent les systèmes de points au Japon » en une requête détaillée qui demande à Bing de :

Expliquer le fonctionnement de divers programmes de cartes de fidélité au Japon, y compris les avantages, les conditions et les limites de chacun d’entre eux. Inclure des exemples de cartes de fidélité populaires dans différentes catégories, telles que les magasins de proximité, les supermarchés et les restaurants. Comparez les avantages et les inconvénients de l’utilisation des cartes de fidélité par rapport aux autres méthodes de paiement au Japon, y compris les récompenses et les avantages actuels. Mettre en évidence les services les plus populaires et les commerçants participants.

Comment fonctionne la recherche approfondie ?

Comme mentionné précédemment, le modèle linguistique GPT-4 de l’OpenAI est au cœur de Deep Search. Lorsqu’un utilisateur tape une phrase de recherche, le modèle d’IA exploite ses capacités de génération et développe la requête de recherche en y ajoutant de multiples extensions contextuelles, comme décrit ci-dessus. Ce faisant, il élargit également l’éventail et le contexte des mots-clés. La façon la plus simple de comprendre ce comportement est de supposer que si votre recherche contient un « pourquoi », Deep Search y ajoutera les parties « comment », « quand » et « où » dans la forme développée.

« Deep Search s’appuie sur GPT-4 pour trouver toutes les intentions possibles et calcule une description complète pour chacune d’entre elles », explique Microsoft. Mais il s’agit au mieux d’une supposition contextuelle prédictive, et même Microsoft reconnaît que le travail d’expansion de Deep Search peut s’avérer défaillant de temps à autre. Pour s’assurer qu’elle guide les utilisateurs dans la bonne direction et ne les submerge pas de réponses inutiles, la section Deep Search proposera un panneau où les utilisateurs pourront sélectionner la bonne extension pour leur requête, tandis que les autres contextes de recherche générés par l’IA seront supprimés.

Un processus de recherche un peu plus lent

Il s’agit d’un processus complexe, en plusieurs étapes, qui se déroule en arrière-plan. Il n’est donc pas surprenant que la compilation et la présentation des résultats d’une recherche approfondie prennent beaucoup plus de temps qu’une recherche Bing classique. Selon la complexité de la requête, Microsoft indique que Deep Search peut prendre jusqu’à 30 secondespour faire apparaître les résultats.

Mais vous n’utiliserez pas Deep Search pour toutes vos recherches sur le Web, surtout si vous souhaitez obtenir une réponse directe. Considérez Deep Search comme un chatbot, tel que ChatGPT ou Bing Chat, mais qui est intrinsèquement lié à la recherche sur Internet et qui tente de trouver des réponses avant même que vous ne puissiez les poser.

Comment essayer Deep Search de Bing ?

Même si Copilot est désormais accessible au public, Deep Search reste une fonctionnalité expérimentale. C’est pourquoi Microsoft adopte une approche prudente dans son déploiement afin de s’assurer que tous les problèmes sont résolus dans la phase initiale avant un déploiement plus large. Pour l’instant, l’entreprise précise que Deep Search n’est disponible que « pour de petits groupes d’utilisateurs sélectionnés de manière aléatoire sur Bing dans le monde entier ». Microsoft ne précise pas si elle privilégie un certain groupe d’utilisateurs ou de clients payants pour l’accès à Deep Search. Mais étant donné qu’il s’agit d’une technologie propre à Bing Search, le meilleur moyen d’y accéder avant les autres est d’utiliser le navigateur Edge.

Dès qu’il sera disponible, vous verrez apparaître un nouveau bouton Deep Search à côté de la zone de recherche textuelle. En attendant, vous pouvez vous tourner vers le navigateur Web de Microsoft, qui dispose désormais d’un Copilot dédié dans le coin supérieur droit de l’écran. En tapant dessus, vous ouvrez la fenêtre Copilot with Bing Chat, dans laquelle vous pouvez saisir une requête ; elle extrait les réponses du Web sous forme de paragraphes, avec les citations des sources. Une fois la réponse fournie, l’interface présente un ensemble de trois requêtes connexes basées sur votre recherche initiale.

Il s’agit d’une version rudimentaire de ce que Deep Search promet d’accomplir. Certaines des améliorations GPT-4 promises par Microsoft pour Copilot, telles que la recherche multimodale, ont déjà commencé à apparaître pour les utilisateurs. Deep Search ne devrait pas tarder à apparaître aux utilisateurs.